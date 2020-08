Wekdienst 5/8: mondkapjesplicht Amsterdam en Rotterdam • Beiroet ontwaakt na explosie

Goedemorgen! Vandaag gaat er op drukke plekken in Amsterdam en Rotterdam een mondkapjesplicht in. En hoe gaat het verder in Beiroet na de verwoestende explosie van gisteren?

Het wordt een zonnige dag. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan zee plaatselijk vrij krachtig. De temperatuur loopt flink op; in het noordwesten tot 23 graden, in het zuidoosten tot 29. Morgen stijgt de temperatuur op veel plaatsen tot 30 graden of meer.