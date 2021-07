Transfer Feyenoorder Berghuis naar Ajax ligt aan beide kanten gevoelig

Steven Berghuis - ANP

Het hing al weken in de lucht, maar nu is het zeker: Feyenoord-aanvoerder Steven Berghuis vertrekt naar Ajax. Een beladen stap, want supporters van beide aartsrivalen vinden het not done. Er zijn maar weinig spelers die hem voorgingen. Berghuis is de vierde speler van Feyenoord die rechtstreeks naar Ajax overstapt, afgezien van Anwar El Ghazi, Jurriën Timber, Noa Lang en Richard Knopper die in de jeugd al de overstap maakten. De laatste speler die direct die de overstap maakte van het eerste elftal van Feyenoord naar dat van Ajax was middenvelder Arnold Scholten. Zijn transfer was, zeker vergeleken met die van Berghuis, snel beklonken, zegt hij. "Ik stapte in de voorbereiding op een nieuw seizoen van het trainingskamp van Feyenoord naar het trainingskamp van Ajax. Ik mocht ook weg, was wat ouder. Het was snel beklonken toen."

Totale plaatje Scholten zegt weinig negatieve reacties te hebben gehad na zijn vertrek naar Amsterdam. "Eigenlijk heb ik er zelf het meeste last van gehad. Ik moest meteen naar de Kuip om voor de Super Cup te spelen tegen Feyenoord. Tegen oud-teamgenoten en een club waar ik vijfeneenhalf jaar voor gespeeld had. Dat gaf geen lekker gevoel, maar je moet er wel doorheen." Toen Scholten terugkeerde bij Ajax, waren er nog geen sociale media. "Ik weet niet of de rivaliteit tussen Ajax en Feyenoord hierdoor wordt uitvergroot, maar als een speler nu zo'n stap zet, kan hij beter zijn accounts verwijderen, dat wel." Waarom Berghuis dit alles op de koop toeneemt, kan Scholten niet zeggen. "Zijn beweegredenen ken ik niet, maar een speler kijkt naar het totale plaatje. Geld, sportieve ambities en maakt dan een overweging." Op 19 december, uitgerekend op de verjaardag van Berghuis, speelt Ajax de uitwedstrijd tegen Feyenoord. Berghuis zal vervelende spreekkoren moeten ondergaan, zegt Scholten. "Zijn verhaal is anders dan het mijne, maar hij zal het toch moeten benaderen als een gewone wedstrijd. Het publiek kan zich tegen hem keren, maar dat hoort er bij."

IJsbal Feyenoorder en oud-international Wim Jansen maakte in de jaren 80 de overstap naar Ajax, nadat hij eerst nog twee jaar in de VS had gespeeld. De eerste wedstrijd die hij met de Amsterdammers speelde, in december 1980, was uit tegen Feyenoord. De Rotterdamse aanhang had hem niet vergeven: hij kreeg een ijsbal tegen op zijn oog en moest de wedstrijd staken.

Maar hoe valt de transfer van Berghuis bij de Feyenoord-supporters? Remco Ravenhorst, voorzitter van supportersvereniging De Feijenoorder, merkt dat de achterban verschillend reageert. "Door sommigen wordt het echt gezien als verraad. Die vinden dat zijn naam volledig moet worden uitgewist uit het Feyenoord-geheugen." Eén supporter besloot zijn Feyenoordshirts met het rugnummer en de naam van Berghuis te verbranden:

Tegelijkertijd zijn er mensen die zien dat Berghuis een waardevolle speler is geweest, met wie prijzen zijn gewonnen. "Maar wat wel blijft hangen, is dat clubliefde bij spelers, een uitzondering daargelaten, niet bestaat. Berghuis was aanvoerder, deed alsof hij zich verbonden voelde met de supporters. Maar dat blijkt nu allemaal geacteerd te zijn."

Ander individu Fabian Nagtzaam, directeur-bestuurder van de Supportersvereniging Ajax, beaamt dat. "Clubliefde bestaat eigenlijk alleen bij supporters. Zij zijn de continue factor, ze wisselen niet van club." Berghuis' overgang is daarom ook voor de Ajax-aanhang niet onomstreden. "Het gaat alle kanten op. De één vindt het prachtig dat de beste speler van de concurrent wordt aangekocht, de ander vindt het verschrikkelijk", merkt Nagtzaam op. Dat komt mede door de persoon Berghuis, denkt Nagtzaam. "Arnold Scholten was bijvoorbeeld een andere speler en een ander individu. Berghuis was altijd zeer uitgesproken en aanvoerder van Feyenoord." Niet zo veel te kiezen Hij verwacht dat het negatieve sentiment bij een deel van de Ajax-aanhang zal blijven. "Dat mag ook, zolang het binnen het betamelijke blijft." Nagtzaam gaat ervan uit dat het merendeel van de supporters in de Arena zal fluiten als Berghuis het veld oploopt. "Het zal stroef zijn, in het begin. Hij zal zich moeten bewijzen. Het is te hopen dat hij goed gaat spelen en dat hij omarmd wordt."