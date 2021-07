Ruim dertig organisatoren evenementen doen mee aan rechtszaak om coronamaatregelen

Organisatoren van festivals en evenementen proberen de nieuwe coronamaatregelen van het demissionair kabinet te laten aanpassen via de rechter. Ruim dertig organisaties spannen samen een kort geding aan tegen de overheid. Het gaat onder meer om de organisatoren van de festivals Paaspop en Zwarte Cross.

Ze zien de beslissing van het kabinet als "onzorgvuldig voorbereid en onjuist". De rechter vragen ze om publieksevenementen die voldoen aan de Fieldlab voorwaarden toe te staan, dat wil zeggen dat bezoekers welkom zijn met een recente negatieve test.

ID&T, organisator van festivals als Mysteryland en Milkshake, maakte vrijwel direct na de persconferentie van vrijdag al bekend naar de rechter te stappen. "Wij sluiten ons aan bij ID&T en het op handen zijnde kort geding vanwege de enorme (financiële) consequenties die de ontstane onduidelijkheid met zich meebrengt. We moeten weten waar wij, en de evenementenbranche aan toe zijn", zegt Joop Soree, organisator van Paaspop en WiSH Outdoor.

Over een kam geschoren

Ook de organisatie achter de Grand Prix in Zandvoort sluit zich aan. "Het is voor ons internationaal niet uit te leggen dat we minder dan drie weken voor aanvang van het evenement pas duidelijkheid hebben over de voorwaarden waaronder we het evenement kunnen organiseren", zegt Imre van Leeuwen, algemeen directeur bij F1 Dutch Grand Prix Zandvoort. De Formule 1-wedstrijd staat voor begin september op de agenda.

Eerder vandaag sprak ook de Vereniging van Evenementen Makers (VVEM) met verschillende ministeries. "Vrijdag ging niet alles goed in de besluiten van het kabinet. Alles is over een kam geschoren. Maanden aan ervaring met Fieldlab-experimenten is zomaar overboord gegooid. Er is niet gekeken naar wat wel kan", zegt Willem Westermann van VVEM.

De gesprekken gingen volgens hem over schadevergoeding voor de organisatoren en over meer zicht op zekerheid over de situatie eind augustus. "Het kan niet zo zijn dat we pas 13 augustus iets horen." Woensdag debatteert de Tweede Kamer over dit onderwerp.