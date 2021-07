14.000 Groningers nog in onzekerheid over veiligheid van hun woning

Zo'n 14.000 Groningers weten nog steeds niet of hun huis veilig is bij een aardbeving die wordt veroorzaakt door gaswinning. Dat zijn er veel te veel, zegt het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) in het jaarlijkse rapport over de stand van zaken.

De inspecties begonnen in 2016, maar vijf jaar later is er bij zo'n 7500 panden nog niets onderzocht. Nog eens 7000 adressen zijn wel geïnspecteerd, maar daarvan hebben de bewoners de beoordeling nog niet gezien. Ze weten dus niet of hun huis verstevigd moet worden en hoe lang dat kan duren. Het beoordelen gaat volgens het SodM wel steeds sneller.

Stress en gezondheidsrisico's

De toezichthouder pleitte al eens voor een crisisaanpak om de urgentie te benadrukken. Niet alleen vanwege de mogelijk fysieke onveiligheid van de panden, maar ook vanwege de sociale gevolgen. De jarenlange onzekerheid leidt tot stress en gezondheidsrisico's bij een deel van de bewoners, blijkt uit gezondheidsonderzoeken.

Bovendien brokkelt onder getroffen bewoners het vertrouwen in de overheid af. Daarom moet die er alles aan doen om de versterking in 2028 af te ronden, vindt het SodM.

Versterken huizen duurt lang

Dit jaar zei de directeur van gaswinningsbedrijf NAM dat er nog maar 50 huizen zo onveilig zijn dat er versterking nodig is. Het SodM gaat er niet van uit dat alle huizen die nog niet aan de beurt zijn geweest onveilig zijn. Wel zijn de inspecties nodig om duidelijkheid te geven en om het vertrouwen van mensen weer terug te krijgen, zegt de toezichthouder.

Hoewel de inspecties steeds vlotter verlopen, gaat de versterkingsoperatie een stuk minder snel. Daarvoor staan nog zo'n 10.000 huizen op de wachtlijst. Deze achterstand lijkt steeds groter te worden, want de doorlooptijd van het opleveren van een versterkte woning is afgelopen jaar toegenomen van gemiddeld 3,4 jaar naar 4,1 jaar.

In totaal zijn in Groningen nu bijna 2000 adressen versterkt.

NOS op 3 maakte in 2018 deze uitlegvideo over de aardbevingen in Groningen: