Laat de Europa Cup-avonden met Oranje-internationals maar komen

Vanaf de kwartfinales, die op 10 en 11 augustus zijn, wordt er vanwege het coronavirus op neutraal terrein in Duitsland gespeeld. De finale zal op 21 augustus in Keulen worden afgewerkt.

United-coach Solskjaer gebrand op prijs

United is na de derde plaats in de Premier League een van de kanshebbers op de eindzege in de Europa League. Een prijs zou volgens coach Ole Gunnar Solskjaer veel los kunnen maken in de selectie.

"Met dit team een prijs pakken, is een belangrijke stap. Het tijdperk van landstitels onder Alex Ferguson begon ook met het winnen van de FA Cup. Na mijn eerste prijs als speler werd ik ook gretiger, je weet dan hoe geweldig het voelt om iets te winnen", aldus de Noor.