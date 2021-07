Het regent superlatieven bij thuiskomst van bondsridder Kuipers: 'Supertrots'

Björn Kuipers floot een goede EK-finale - Pro Shots

Een goednieuwsshow tegen een achtergrond van KNVB-logo's, het was even wennen. Voor Björn Kuipers geen vervelende vragen of prikkelende stellingen, maar voorzetjes om vol trots te verhalen over zijn bijna perfect verlopen EK. Bijna, want in de finale tussen Italië en Engeland verloor Kuipers het zendertje waarmee hij met zijn assistenten communiceert. Gelukkig voor hem leidde het niet tot vervelende situaties, waardoor hij een dag later als Björn de Overwinnaar kon terugblikken op zijn "fantastische" Europees kampioenschap. Trots "Wij waren supertrots, superblij en vereerd dat wij die finale mochten leiden, alle scheidsrechters wilden dat doen", aldus Kuipers, die zichzelf en zijn team terecht een pluim gaf. "Je mag trots zijn op hoe de wedstrijd gisteren is verlopen. Er praten weinig mensen over de scheidsrechter, en dat is het doel."

De superlatieven bleven komen in de goedgevulde perszaal op Schiphol. Kuipers: "We hebben een prachtig toernooi gehad. Een heerlijk toernooi, met een prachtige afsluiting." Wow-gevoel Kuipers kon vier dagen voordat hij de finale floot al even sfeer proeven op Wembley, tijdens de door collega Danny Makkelie geleide halve finale tussen Engeland en Denemarken. "Ik zat op de tribune en voelde het borrelen in mijn lichaam. Ik dacht: wow zeg, als je hier een wedstrijd mag leiden..." Een halve week later was hij zelf aan de beurt. "Het echte 'wow-gevoel' had ik toen we in de catacomben stonden. Het allergaafste moment is als je dat kolkende stadion in komt en je staat in de line-up en denkt terug aan hoe je hier bent gekomen." Emotioneel: "Ik had kippenvel over mijn hele lichaam."

Team Kuipers, met Sander van Roekel en Erwin Zeinstra - ANP