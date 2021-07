Tot zeven jaar cel voor martelpraktijken Twente: 'Gebruikten foto's als visitekaartje'

Twee mannen uit Almelo en Goor zijn veroordeeld tot zeven jaar cel voor het afpersen en martelen van mensen van wie ze nog geld tegoed zouden hebben gehad. Ze maakten zeker vier slachtoffers.

Volgens de rechter is bewezen dat de mannen slachtoffers naar verschillende locaties lokten en ze daar hebben mishandeld en bedreigd. "Er werd met kracht en geweld opgetreden, waardoor een cultuur van angst en intimidatie is ontstaan", zei de rechter.

Naast het tweetal stonden nog twee mannen en twee vrouwen terecht voor hun rol bij de afpersingen. Zij zijn veroordeeld tot straffen tussen de 11 maanden en 4,5 jaar, meldt RTV Oost. De vrouwen lokten de slachtoffers onder valse voorwendselen naar plekken waar ze vervolgens werden belaagd.

Eigen graf laten graven

De groep, die soms in opdracht van (onbekende) opdrachtgevers handelde, heeft zich volgens de rechter schuldig gemaakt aan grof geweld. In een geval is er bewijs dat ze een man uit Deventer hebben gegijzeld en hem in een bos zijn eigen graf hebben laten graven. Daarna werd hij vastgebonden en afgetuigd met onder meer een wapenstok.

Een getuige verklaarde op een zitting dat er mogelijk twintig tot dertig slachtoffers zijn gemaakt. "Ze bewaarden foto's en filmpjes van de slachtoffers als een soort trofeeën. Tegelijk dienden die als een soort visitekaartje om te laten zien waartoe ze in staat zijn."

Het Openbaar Ministerie eiste tien jaar cel tegen het tweetal. De rechter heeft afzonderlijke straffen gegeven voor meerdere incidenten en komt daarmee uit op zeven jaar in totaal. "Alles afwegend, en in het bijzonder gelet op de rol die verdachte in het geheel heeft vervuld, acht de rechtbank de gevangenisstraf passend en geboden."

Ook de straffen van de andere veroordeelden vallen wat lager uit dan de eis.