Israël begint met derde dosis Pfizer, een 'booster shot': 'Kan levens redden'

In Israël krijgt iemand een Pfizer-vaccin

In Nederland is het nog niet aan de orde, maar vanaf vandaag kunnen Israëliërs een derde inenting met het vaccin van Pfizer/BioNTech krijgen: een zogeheten booster shot. Voorlopig komen alleen patiënten met een zwak immuunsysteem ervoor in aanmerking, maar mogelijk krijgen binnenkort ook andere groepen een derde dosis. "We geven de booster aan mensen van wie we weten dat ze niet goed reageren op het vaccin", zegt topadviseur van de Israëlische regering Boaz Lev. "Dat zijn bijvoorbeeld patiënten die door een orgaantransplantatie of andere omstandigheden een slecht werkend immuunsysteem hebben. Zij kunnen nu een extra shot krijgen, of misschien zelfs twee." Volgens Israël kan een derde inenting levens redden, zeker nu de besmettingsgraad oploopt door de deltavariant. Het aantal nieuwe covid-infecties is de afgelopen maand gestegen van enkele tientallen tot zo'n 500 bevestigde nieuwe besmettingen per dag. Voor Israël is het reden om kwetsbare patiënten een extra dosis te geven. Vooralsnog komt slechts een kleine groep ervoor in aanmerking, zegt Lev. "Zo'n 10.000 tot 15.000 patiënten. Maar het is goed mogelijk dat we de criteria binnenkort al zullen uitbreiden."

Quote Ook al hebben we nog geen duidelijk bewijs van de werkzaamheid van zo'n derde dosis, we denken dat deze groep er beter door beschermd zal zijn. Hoogleraar Eyal Leshem

In het Sheba-ziekenhuis in Tel Aviv zijn ze vandaag al begonnen met het toedienen van een derde prik, zegt hoogleraar Eyal Leshem, hoofd van de afdeling voor reisgeneeskunde en tropische ziekten. Wie een zwak immuunsysteem heeft, is bij zo'n booster gebaat, zegt hij: "Ook al hebben we nog geen duidelijk bewijs van de werkzaamheid van zo'n derde dosis, we denken dat deze groep er beter door beschermd zal zijn." Hele bevolking een derde prik In Israël ligt ook al de vraag op tafel of de hele bevolking van 12 jaar en ouder een derde dosis zou moeten krijgen, bijvoorbeeld zes maanden na de tweede prik. Maar zover is het voorlopig nog niet. "We onderzoeken de kwestie, maar we hebben er nog steeds geen definitief antwoord op", zei de Israëlische minister van Volksgezondheid gisteren op de radio. De discussie volgt op berichten van producent Pfizer, die vorige week meldde dat het vaccin na 6 maanden aan kracht zou verliezen. De farmaceut claimt dat een extra inenting de hoeveelheid antistoffen in het lichaam fors verhoogt. Een kanttekening daarbij is dat het onderzoek dat deze claim zou onderbouwen, nog niet is gepubliceerd. Voor Israël is het een relevante kwestie, want de grote meerderheid van de bevolking is ingeënt met het Pfizer-vaccin. Voor veel mensen is het vanwege de snelle Israëlische vaccinatiecampagne bovendien al een half jaar geleden dat ze de tweede dosis kregen. Zij zouden nu dus al in aanmerking komen voor een booster.

Meerwaarde? Eerder zei gezondheidsredacteur Rinke van den Brink al dat er nog weinig duidelijk is over de meerwaarde van een derde prik. Hij zag wetenschappers al de nodige vraagtekens plaatsen bij de berichtgeving van Pfizer. "Want met zo'n prik maak je antistoffen aan tegen het virus. Die zijn bij mensen in het bloed gemeten. Maar je immuunsysteem is veel meer dan alleen wat je krijgt ingespoten met een vaccin." Je lichaam heeft zelf ook een krachtig immuunsysteem dat een rol speelt bij de afweer tegen dit virus, zei Van den Brink. "Het is een samenspel van elementen. Pfizer doet nu haast alsof alleen die prik ertoe doet, maar ons eigen immuunsysteem doet ook van alles."

Tegelijkertijd geven andere cijfers uit Israël aan dat de meeste mensen na zes maanden nog een goede bescherming hebben door het Pfizer-vaccin. Dat zou tenminste blijken uit een onderzoek onder zorgmedewerkers, die in december als eerste een vaccinatie kregen. Dat onderzoek klopt weliswaar, zegt ook adviseur van de regering Lev, maar tegelijkertijd loopt ook onder gevaccineerd zorgpersoneel het aantal infecties op. "We moeten onderzoeken hoe dat mogelijk is." In ieder geval lijkt het vaccin ook bij de deltavariant een goede bescherming te bieden tegen een ernstig verloop van corona. "Dat is eigenlijk het belangrijkste", zegt Lev. "De deltavariant besmet dan wel mensen die twee keer gevaccineerd zijn, we zien onder hen gelukkig heel weinig mensen die ernstig ziek worden." NOS op 3 legt in deze video uit hoe het nou precies zit met de deltavariant:

De dominante deltavariant, uitgelegd - NOS