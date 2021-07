Southgate wil bij Engeland aanblijven tot WK en verafschuwt online racisme

Gareth Southgate wil ondanks de verloren EK-finale tegen Italië graag doorgaan als bondscoach van Engeland. Hij had een dag na de nederlaag geen zin om te speculeren over een mogelijke contractverlenging, maar benadrukte wel dat hij in ieder geval wil aanblijven tot en met het WK van volgend najaar.

"Ik wil me niet ergens langer aan verbinden dan nodig is. Nee, het gaat ook niet over financiën. Zoals ik me nu voel, wil ik met de ploeg naar Qatar", zei hij maandag.

Onder leiding van Southgate grepen de Engelsen eerder bij het WK van 2018 in Rusland net naast een medaille (vierde). Een jaar later eindigden ze als derde in de eerste editie van de Nations League.

Online racisme

Voor eigen publiek op Wembley was Engeland zondag heel dicht bij de eerste Europese titel, maar het ging mis in de penaltyserie. De drie zwarte spelers Marcus Rashford, Jadon Sancho en Bukayo Saka misten vanaf elf meter en dat leidde tot veel racistische uitlatingen op sociale media.