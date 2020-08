Nederlanders kopen steeds minder melk, vla en toetjes

De tijd van Joris Driepinter - het personage dat ooit in reclames drie glazen melk per dag propageerde - ligt ver achter ons. Zuivelproducten als melk, karnemelk, vla en toetjes verkopen steeds minder goed.

Marktonderzoeker IRI zag in de Nederlandse supermarkten tussen 2016 en 2019 het aantal verkochte liters van deze producten inzakken met percentages van 6 tot liefst 25 procent.

Bas Roelofs, bij zuivelgigant FrieslandCampina verantwoordelijk voor Nederland, erkent dat zuivel in ons land niet bepaald aan de winnende hand is. Enkele oorzaken volgens hem: de enorme keuze die een consument anno 2020 heeft als het gaat om dranken. Van water en frisdrank tot de vele thee- en koffiesoorten.

Verder blijken consumenten steeds huiveriger om een toetje in huis te halen vanwege de vele toegevoegde suikers. "Wij zijn er druk mee bezig om die suikers te verminderen in onze producten", zegt Roelofs in het NOS Radio 1 Journaal.

Kleinere verpakkingen

Niet het hele zuivelschap is overigens kommer en kwel; producten als yoghurt, kwark en houdbare melk voor bijvoorbeeld in de cappuccino stegen wel in omzet.

En daar zet FrieslandCampina daarom ook vol op in, zegt Roelofs. "We gaan ook meer kleinere en hersluitbare verpakkingen en drinkflessen voor onderweg ontwikkelen, zodat we die kunnen verkopen in bijvoorbeeld pompshops en kiosken op het station."

Ook is het concern bezig met het ontwikkelen van 'nieuwe' melk, die duurzamer is geproduceerd en het keurmerk 'On the Way to PlanetProof' draagt. De veehouder investeert voor dat keurmerk bijvoorbeeld in grotere stallen voor de koeien en in grasland met wilgen en kruiden.

Tim en Bart Kester zijn twee veehouders die bezig zijn met het ontwikkelen van die duurzame melk. Zij raken niet in paniek door de dalende zuivelmarkt. De Nederlandse zuivel staat hoog aangeschreven in de wereld. Dus het komt vast goed, verwachten ze.