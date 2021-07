RIVM: 8522 nieuwe besmettingen, vijf keer zoveel als vorige week maandag

Afname van een coronatest - ANP

Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanmorgen 8522 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 847 minder dan gisteren. Gemiddeld stijgt het aantal positieve coronatests juist: in de afgelopen zeven dagen werden gemiddeld 6619 positieve tests per dag geregistreerd. Dat is 582 procent meer dan de zeven dagen daarvoor. In drie GGD-regio's worden problemen gemeld met het doorgeven van testuitslagen, waardoor het cijfer kan zijn vertekend. Welke gevolgen die storingen hebben voor de dagcijfers, is niet bekend.

Vooral in de grote studentensteden worden veel positieve tests gemeld. Groningen loopt, gemeten naar inwoneraantal, voorop: daar werden de afgelopen 24 uur 19 besmettingen per 10.000 inwoners gemeld, oftewel 436 in totaal. Amsterdam is in absolute zin de corona-koploper, met 1154 nieuwe besmettingen. Dat zijn er meer dan in heel Duitsland, waar gisteren 750 coronabesmettingen zijn gemeld.

In de ziekenhuizen nam de bezetting toe. Er liggen nu 213 mensen met corona in het ziekenhuis (gisteren: 206), van wie 84 op de IC (gisteren: 88), meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Het LCPS verwacht dat het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen vanaf deze week weer gaat stijgen. "Volgens onze prognoses stijgt deze week de bezetting op de IC en in de kliniek. Dit hangt samen met het grote aantal nieuwe besmettingen en de hogere R-waarde van de deltavariant van het coronavirus", schrijft de organisatie. Vooralsnog vertaalt de toename van het aantal besmettingen zich dus nog niet direct in een veel hogere ziekenhuisbezetting, maar dat kan wel gebeuren als het aantal besmettingen ook oploopt onder oudere groepen en kwetsbaren. Op dit moment zijn vooral twintigers besmet.

Tegelijkertijd begint het aantal veertigers en vijftigers dat besmet raakt, voorzichtig op te lopen. Dat is ook onder zestigers te zien, hoewel het effect daar bescheidener is. Leeftijd is een belangrijke risicofactor voor een ernstiger ziekteverloop. Ook hebben veel veertigers en vijftigers, die meer risico lopen dan twintigers, nog geen twee prikken gehad.

