RKC haalt Büttner en zijn 'bak aan ervaring' terug naar eredivisie

RKC Waalwijk heeft Alexander Büttner vastgelegd. De linksback annex linkermiddenvelder heeft in Waalwijk een contract voor één seizoen getekend.

De 32-jarige Büttner begon zijn loopbaan in 2008 bij Vitesse, waarna hij uitkwam voor Manchester United, Dinamo Moskou, Anderlecht, opnieuw Vitesse en in de Verenigde Staten voor New England Revolution.

Bak ervaring

"Met bijna 300 officiële duels op het hoogste niveau op zijn naam brengt hij een bak aan ervaring mee", aldus een tevreden RKC-directeur Frank van Mosselveld. "Alexander is een veelzijdige speler die op meerdere posities uit de voeten kan. Zijn komst zorgt voor een balans tussen jong talent en ervaring binnen onze selectie."