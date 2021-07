Oud-directeur touroperator Arke Ferdinand Fransen (93) overleden

Ondernemer Ferdinand Fransen is gisteren op 93-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Enschede. Dat hebben zijn vrouw en drie dochters bekendgemaakt.

Fransen stond aan de wieg van het succes van reisonderneming Arke. Hij begon als 16-jarige bij reisbureau Twenthe, in handen van onder andere Frits Arke. In de jaren 50 startte Fransen samen met Arke het Reis- en Passagebureau Arke.

Onder zijn leiding groeide het busbedrijf uit tot een grote en toonaangevende reisorganisatie. In 2008 werd ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag een vliegtuig van ArkeFly naar hem vernoemd. Sinds 2015 valt het bedrijf onder operator TUI en heet het TUI Nederland.

Voorzitter FC Twente

Fransen was ook eigenaar van twee hotels in Nederland en twee in Spanje. Daarnaast was hij tussen 1977 en 1984 voorzitter van FC Twente. In 2007 werd hij benoemd tot ereburger van Enschede.

De familie van Ferdinand Fransen laat in een verklaring weten dat nog niet bekend is wanneer en in welke vorm de uitvaart plaatsvindt, schrijft RTV Oost.