Rapper Makka moet half jaar de cel in voor in scène zetten aanslag op zichzelf

De 35-jarige Zwolse rapper Makka krijgt een half jaar gevangenisstraf. Hij zette in 2018 een moordaanslag op zichzelf in scène. De 'plegers' werden begin 2019 al veroordeeld.

Het nepvoorval vond plaats voor de deur van Makka's huis in Zwolle. Twee gewapende mannen werkten hem tegen de grond en haalden de trekker van een vuurwapen over. Dat wapen weigerde echter dienst.

Volgens de twee mannen was Makka zelf de opdrachtgever. Hij had hun laten zien hoe je de kogels uit het wapen haalt. Ook had hij hun van tevoren een appje gestuurd wanneer de 'aanslag' moest plaatsvinden. Op de bewuste dag stuurden de mannen Makka een berichtje dat ze vijf minuten later zouden zijn. De vriendin en kinderen van Makka wisten van niks en schrokken zich volgens het Openbaar Ministerie rot.

Verschillende stoornissen

Makka heeft ontkend. Hij is voorman van de antiracisme-groepering Marron United en een concurrent binnen die vereniging zou zijn plaats hebben willen innemen. De twee overvallers waren aspirant-leden van Marron United die zich moesten bewijzen.

Waarom Makka de aanval ensceneerde, is niet helder. Sommigen beweren dat hij zijn neef de schuld in de schoenen wilde schuiven. Die was tot woede van Makka vervroegd vrijgekomen na de moord op een oom. Een andere theorie is dat Makka boos was op motorclub No Surrender, die dezelfde kleuren draagt als Marron United.

Makka zit vast. Hij is enkele weken geleden aangehouden in verband met een gewapende overval op een woning, schrijft RTV Oost. In de gevangenis zit hij op een afdeling voor gedetineerden met psychiatrische problemen. Er zijn verschillende stoornissen bij hem vastgesteld, volgens RTV Oost.