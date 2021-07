Voetbalpodcast #167: 'Rare dingen aan de hand bij strafschoppenserie Engeland'

Na 51 gespeelde wedstrijden op het EK voetbal heeft Italië zich verdiend gekroond tot Europees kampioen. Dat is de conclusie die wordt getrokken in de NOS Voetbalpodcast.

De NOS Voetbalpodcast is hier te beluisteren . Wil je geen enkele aflevering meer missen? Abonneer je dan via je favoriete podcast-app.

"Het was zo chaotisch allemaal", zegt Grueter. Volgens hem oogde de Engelse bondscoach Gareth Southgate erg onrustig voor het beslissende moment. "Het was heel merkwaardig dat er penalty's werden genomen door spelers die geen bal geraakt hadden", vult Stekelenburg aan.

De finale werd geleid door Björn Kuipers en volgens Grueter deed de 48-jarige scheidsrechter dat naar behoren. "Kuipers was echt goed op dreef."

Nu het EK ten einde is, wordt er gefilosofeerd over het beste elftal dit toernooi. De Italiaanse keeper Gianluigi Donnarumma is uitgeroepen tot beste speler, maar de commentatoren hadden er ook vrede mee gehad als verdediger en aanvoerder Giorgio Chiellini die prijs had gekregen.

Tot slot wordt er gesproken over de pikante transfer van Steven Berghuis naar Ajax. Stekelenburg omschrijft het als een "bijzonder pijnlijke transfer" en Grueter concludeert dat Feyenoord zijn beste speler kwijt raakt.