Rutte biedt excuses aan voor inschattingsfout coronaversoepelingen

Rutte biedt ook excuses aan voor de "slechte persconferentie" van afgelopen vrijdag. "Jullie vroegen om reflectie van ons", zei hij tegen een aantal journalisten. "En het was onterecht dat we die niet gaven."

De twee bewindslieden kondigden vrijdag nieuwe coronamaatregelen aan vanwege de sterk opgelopen besmettingscijfers. Tegelijk wuifden ze de kritiek weg dat het kabinet in juni te snel had versoepeld. Ze bleven erbij dat met de kennis en de lage besmettingscijfers van toen, de keuzes verantwoord waren.

Vandaag zei De Jonge dat het kabinet wel degelijk iets heeft geleerd. "Op onbekend terrein moeten we toch vaker het zekere voor het onzekere nemen."

Ook op het gebied van toegangstesten is het kabinet wijzer geworden, zei De Jonge. "Dat is in een gecontroleerde omgeving getest, maar het is in een ongecontroleerde omgeving toegepast." Veel van de besmettingen vonden de afgelopen tijd plaats in de horeca.

Geest in de fles

Dat toegangsbewijzen voor bijvoorbeeld nachtclubs direct na één prik met het Janssen-vaccin of meteen na een tweede prik van Pfizer of Moderna beschikbaar waren, noemde De Jonge ook een inschattingsfout. Inmiddels moet je twee weken wachten na volledige vaccinatie om een toegangsbewijs te krijgen.

Rutte gaat ervan uit dat de geest wel weer in de fles te krijgen is en de coronacijfers zullen dalen. "Nederland is een verstandig land."