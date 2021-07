Bekir E. accepteert twintig jaar cel en tbs, familie Hümeyra is opgelucht

Bekir E. accepteert de straf die het gerechtshof hem heeft opgelegd voor de moord op de 16-jarige Hümeyra uit Rotterdam. Hij werd in juni veroordeeld tot twintig jaar cel en tbs.

E. heeft geen cassatie aangetekend, zegt zijn advocaat Yehudi Moszkowicz tegen Rijnmond. Een wetswijziging rond de voorwaardelijke invrijheidsstelling (IV) speelt een rol bij de keuze om niet naar de Hoge Raad te stappen. Als E. nu zijn straf accepteert, valt hij nog onder de oude regeling en kan hij na twee derde van zijn straf vrijkomen. Bij een nieuwe uitspraak geldt de nieuwe regeling en moet hij sowieso langer vastzitten. "We zijn het absoluut niet eens met de kwalificatie moord, maar ook als we gelijk krijgen is er geen nettowinst", zegt de advocaat.

De familie is blij met het nieuws. "Het is een enorme opluchting voor de nabestaanden dat er geen cassatie komt", zegt advocaat Nelleke Stolk. "Zij kunnen er dan een streep onder zetten."

Contactverbod

E. schoot zijn ex-vriendin Hümeyra in 2018 van dichtbij dood in het fietsenhok van haar school in Rotterdam. Op dat moment had hij een contactverbod, omdat hij Hümeyra en haar familie al maandenlang stalkte en bedreigde.

Het gerechtshof veroordeelde E. eind juni voor moord. Eerder werd hij door de rechtbank veroordeeld tot veertien jaar cel voor doodslag, maar volgens het hof is bewezen dat hij handelde met voorbedachten rade.