E-bikes ook bij dieven steeds populairder

De verkoop van e-bikes ging het afgelopen (corona)jaar door het dak. Er worden nu meer elektrische fietsen verkocht dan gewone fietsen. Maar ook het aantal gestolen e-bikes steeg, met ruim een derde. Veel elektrische fietsen zijn inmiddels voorzien van een speciaal traceersysteem. Werkt dat goed genoeg tegen diefstal?

En: klagen over "te snelle" e-bikes, is dat terecht, of moet de rest van het verkeer zich maar aanpassen?