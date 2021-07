15 jaar cel voor vertrouweling en lid koninklijke familie Jordanië om opruiing

Een voormalige vertrouweling van het Jordaanse hof is veroordeeld tot vijftien jaar celstraf omdat hij volgens Jordanië de monarchie in gevaar heeft gebracht. Bassem Awadallah was minister en hoofd van de hofhouding van koning Abdullah. Een laaggeplaatst lid van de koninklijke familie, Sharif Hassan bin Zaid, kreeg dezelfde straf opgelegd. De officiële aanklacht luidde opruiing en ophitsing. Beiden ontkennen schuld.

De twee mannen werden in april gearresteerd, samen met prins Hamzah, de halfbroer van de koning. Volgens Jordanië waren ze van plan om de bevolking op te zetten tegen koning Abdullah, met als doel Hamzah aan de macht te helpen. Nadat die in het openbaar boete had gedaan en trouw had gezworen aan Abdullah, werd besloten om hem niet te vervolgen.

Familiekwestie

Hamzah is de voormalige kroonprins, die na zijn halfbroer het koningschap had moeten krijgen. Abdullah wees zijn eigen zoon in 2004 echter aan als kroonprins. Maar Hamzah bleef populair bij verschillende stammen van de Jordaanse bevolking. Hij leverde kritiek op de Jordaanse regering, die hij incompetentie en corruptie verweet. In een uitgelekte videoboodschap na zijn arrestatie vertelde Hamzah dat hem vanwege die kritiek de mond was gesnoerd.

Awadallah zegt dat hij in de gevangenis is gemarteld en daarmee onder druk is gezet om een bekentenis af te leggen. Zijn advocaat wil zijn zaak onder de aandacht brengen van de Amerikaanse president Joe Biden. Awadallah is behalve Jordaniër ook Amerikaans en Saudisch staatsburger. Jordanië is een belangrijke bondgenoot van de VS in het Midden-Oosten. Volgende week ontvangt Biden koning Abdullah in het Witte Huis.