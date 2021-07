Metro-ongeluk Spijkenisse door te hoge snelheid, glad spoor en te laat remmen

De metro knalde uiteindelijk met een snelheid van 45 km/uur op het stootblok doordat de bestuurder te laat remde en het spoor glad was door de regen. De onderzoekers concluderen ook dat er een zwaarder stootblok had moeten liggen.

De onderzoekers concluderen in het rapport dat op het betreffende traject een te hoge maximumsnelheid gold. Het ging om een zogenoemd opstelspoor, waar treinen geparkeerd kunnen worden. Daar mag normaal gesproken maximaal 35 km/uur gereden worden, maar op het spoor in Spijkenisse gold een snelheid van 70 km/uur.

"Het onderzoek laat zien dat we op een aantal punten tekort zijn geschoten. Direct na het ongeval hebben we het technisch onmogelijk gemaakt dat een soortgelijk ongeluk weer gebeurt: het betreffende spoor is tot op heden buiten dienst gesteld", zegt Maurice Unck, algemeen directeur van de RET, in een reactie. "Alle zaken die volgens het rapport beter moeten, pakken we met prioriteit aan." Volgens de directeur is de toegestane snelheid op eindtrajecten meteen na het ongeluk aangepast en komt er bij de opleiding voor bestuurders meer aandacht voor bijvoorbeeld weersomstandigheden.

De metrobestuurder is tijdelijk geschorst na het ongeluk. Hij is nog niet aan het werk en krijgt begeleiding, meldt de regionale omroep Rijnmond.

Het spoor bij De Akkers is ook nog steeds buiten gebruik. Kunstwerk Walvisstaarten wordt op termijn gerepareerd in opdracht van de gemeente Nissewaard.