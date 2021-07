Consumentenbond dient klacht in tegen WhatsApp vanwege druk op gebruikers

De Consumentenbond heeft een klacht ingediend tegen WhatsApp. De berichtendienst oefent volgens de bond onnodig veel druk uit op gebruikers om nieuwe gebruikersvoorwaarden en het privacybeleid te accepteren. Gebruikers krijgen geregeld meldingen om wijzigingen te accepteren, met als drukmiddel dat ze anders de dienst niet meer kunnen gebruiken. Voor de gebruikers zit er niets anders op dan de voorwaarden te aanvaarden, als ze willen blijven appen.

De Consumentenbond diende de klacht in bij de Europese Commissie en het Europese netwerk van consumentenautoriteiten, samen met zeven andere Europese consumentenorganisaties en koepelorganisatie BEUC. De andere organisaties komen uit Frankrijk, Griekenland, Noorwegen, Roemenië, Slowakije en Tsjechië.

Persoonlijke gegevens

Volgens de organisaties worden de gebruikers door de meldingen onder druk gezet en staan ze de keuzevrijheid in de weg. Dat is in strijd met de Europese regels. Ook is onduidelijk wat de gevolgen voor hun privacy zijn als consumenten instemmen met de voorwaarden. Vooral hoe het zit met de overdracht van persoonlijke gegevens aan Facebook (eigenaar van WhatsApp) en andere bedrijven is ondoorzichtig. Het is niet duidelijk hoeveel gegevens worden gedeeld met het moederbedrijf.

De voorwaarden veranderden op 14 mei. Eerder was de wijziging nog uitgesteld vanwege de grote ophef. WhatsApp heeft verklaard dat Facebook de berichten niet kan lezen, maar dat het makkelijker wordt voor bedrijven om met klanten te communiceren. Facebook heeft een slechte reputatie op het gebied van privacy.

Directeur Sandra Molenaar van de Consumentenbond zegt dat helemaal niet duidelijk is waarvoor gebruikers toestemming geven. "WhatsApp beperkt consumenten in hun keuzevrijheid: als je niet accepteert, kun je Whatsapp niet meer gebruiken. De contractvoorwaarden zijn bovendien niet transparant. En dat is in strijd met de wet. Daarnaast loopt er al een onderzoek naar het privacybeleid van Whatsapp wegens inbreuken op de privacywetgeving. Dat maakt de noodzaak tot ingrijpen door de autoriteiten extra groot. WhatsApp moet de rechten van consumenten respecteren."