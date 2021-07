Gepantserde auto's op straathoeken bij start zitting zaak-Wiersum

Dit bericht wordt gedurende de zitting aangevuld.

09.45 uur - Extra veiligheidsmaatregelen

Bij de extra beveiligde rechtbank op Schiphol, waar vandaag de inhoudelijke behandeling start van de rechtszaak tegen de verdachten van de moord op advocaat Derk Wiersum, zijn de veiligheidsmaatregelen opgevoerd. Zo staan er gepantserde auto's op straathoeken.

De zitting staat zes dagen na de moordaanslag op misdaadjournalist Peter R. de Vries op de rol. Dat maakt de zitting van vandaag extra beladen.

Wiersum werd op 18 september 2019 doodgeschoten bij zijn huis in Amsterdam. Hij stond kroongetuige Nabil B. bij in het Marengo-proces over een reeks liquidaties. De moord werd ervaren als een "aanval op de rechtsstaat".

Peter R. de Vries is sinds medio vorig jaar de vertrouwenspersoon van Nabil B.

Twee hoofdverdachten

De 37-jarige Giermo B. uit Almere en de 32-jarige Moreno B. uit Rotterdam zijn de hoofdverdachten in de zaak-Wiersum. De politie heeft ze afgeluisterd en hun dna is gevonden in de gebruikte vluchtauto's. De twee ontkennen iedere betrokkenheid.

Vandaag en morgen worden in de zaak de feiten behandeld. Dat wil zeggen dat de rechtbank het dossier doorneemt en de verdachten zal ondervragen, voor zover ze zich niet beroepen op hun zwijgrecht. In totaal heeft de rechtbank deze maand vijf zittingsdagen gereserveerd voor de inhoudelijke behandeling van de zaak.