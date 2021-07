'Anticonceptie is een politieke speelbal geworden'

Pil - ANP

Maak anticonceptie helemaal gratis. Dat is de eis die verschillende vrouwenrechtenorganisaties bij de Staat hebben neergelegd. Vandaag dient er een rechtszaak, aangespannen door Bureau Clara Wichmann, DeGoedeZaak en 7000 mede-eisers, om dat voor elkaar te krijgen. Bij de rechtbank wordt gedemonstreerd. Juridisch adviseur Linde Bryk in het NOS Radio 1 Journaal: "We hebben een structurele, principiële oplossing nodig." Acht procent van de vrouwen heeft weleens besloten geen anticonceptiemiddelen te kopen uit geldgebrek, geven de organisaties als een van de redenen voor de rechtszaak. Geldgebrek mag niet betekenen dat een vrouw haar zelfbeschikkingsrecht niet kan uitoefenen, zeggen ze. En omdat het vaak vrouwen zijn die anticonceptiemiddelen gebruiken en ervoor betalen, is er sprake van ongelijke behandeling van mannen en vrouwen, meent Bryk. In februari nam de Tweede Kamer een motie van de PvdA aan om de pil opnieuw op te nemen in het basispakket van de zorgverzekering. Op dit moment krijgen alleen vrouwen onder de 18 de pil helemaal vergoed. Vrouwen van 18 tot en met 21 krijgen de pil ook vergoed, maar het valt bij hen wel onder het eigen risico. Boven de 21 wordt de pil niet vergoed, tenzij vrouwen zich aanvullend verzekeren. Politieke grillen Dat de motie is aangenomen, is op zich heel mooi, zegt Bryk. "Maar het wordt weer aan de grillen van de politiek overgelaten." Ze wijst erop dat het huidige demissionaire kabinet de motie niet zal uitvoeren, maar de beslissing doorschuift naar een volgend kabinet. Ook wil Bryk dat vrouwen niet afhankelijk zijn van gejojo met de pil: "Sinds 1972 is de pil een aantal keer heen en weer gegaan, in en uit het basispakket. Het is een soort politieke speelbal geworden of vrouwen anticonceptie vergoed krijgen en hun zelfbeschikkingsrecht kunnen uitoefenen." En ook als de pil weer in het basispakket zit, zullen vrouwen waarschijnlijk eerst hun eigen risico moeten aanspreken, stelt ze.

De pil in het basispakket, de geschiedenis: De pil werd in 1962 in Nederland geïntroduceerd, aanvankelijk als middel tegen menstruatiepijn. Dat je er ook zwangerschap mee voorkomt, stond in de bijsluiter als bijwerking. Na veel protesten van Dolle Mina's kwam de pil in 1972 in het ziekenfonds. Minister Hoogervorst (VVD) haalde in 2004 de pil uit het basispakket. Het voorkomen van ongewenste zwangerschappen behoorde volgens het kabinet tot de eigen verantwoordelijkheid van burgers. Bovendien was de prijs van de pil zo laag dat iedereen het zelf zou kunnen betalen. In 2008 nam het volgende kabinet de pil aanvankelijk weer op in het basispakket, maar in de jaren erna moest er fors bezuinigd worden op de zorguitgaven. Minister Klink schrapte per 1 januari 2011 de vergoeding vanaf 21 jaar. Dat leverde volgens hem 32 miljoen euro per jaar op.