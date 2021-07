Milwaukee en Antetokounmpo slaan terug in NBA-finale met winst op Suns

Milwaukee Bucks heeft de spanning in de finale van de NBA teruggebracht. De Bucks wonnen het derde duel met Phoenix Suns met 120-100. Phoenix leidt, op jacht naar zijn eerste NBA-titel, nu met 2-1 in de best-of-7-serie.

De Griekse ster van Milwaukee, Giannis Antetokounmpo, was net als in de tweede wedstrijd topscorer. Toen waren zijn 42 punten onvoldoende voor de zege, ditmaal tekende hij voor 41 punten.

Jordan en James

Antetokounmpo is de zesde speler die in de finale in twee duels op rij veertig punten maakt. Onder anderen Michael Jordan en LeBron James gingen de 26-jarige Griek voor.

Milwaukee besliste het treffen in de laatste minuten van het derde kwart met zestien punten op rij, waarmee de stand naar 98-76 werd getild.