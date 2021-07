Ajax heeft Feyenoord-aanvoerder Berghuis binnen; hij tekent voor vier jaar

Steven Berghuis verruilt Feyenoord definitief voor aartsrivaal Ajax. De 29-jarige aanvaller tekent een contract voor vier seizoenen en levert Feyenoord tussen de 4 en 5,5 miljoen euro op.

Berghuis kwam in de zomer van 2016 op huurbasis van Watford naar Feyenoord, dat hem een jaar later overnam van de Engelse club. Hij speelde 199 duels voor de Rotterdammers en was daarin goed voor 87 doelpunten en 64 assists. In 2017 veroverde de buitenspeler de landstitel met Feyenoord.

Berghuis is na Henk Groot (1965), Jan Everse (1977) en Arnold Scholten (1995) de vierde Feyenoorder die direct naar Ajax verhuist. Groot en Scholten hadden voor hun Feyenoord-periode al voor Ajax gespeeld en keerden eigenlijk terug.

Feyenoord-icoon Wim Jansen koos in 1980 voor een avontuur in Amsterdam na eerst een seizoen bij Washington Diplomats te hebben gevoetbald.