Zeker zes doden in VS door tropische storm Isaias

De tropische storm Isaias heeft zeker zes levens geëist in de VS. De storm kwam gisteren als orkaan aan land in de staat North Carolina en trok daarna over de oostkust van het land weg naar het noorden.

Boven land zwakte de orkaan af tot een tropische storm, maar veroorzaakte nog wel veel schade. Zo kwamen er op een woonwagenkamp in North Carolina twee mensen om het leven door een tornado die was ontstaan door de storm. Het kamp werd volledig verwoest.

In North Carolina viel nog een dode nadat een boom op een auto was gevallen. In de New Yorkse wijk Queens overkwam een man hetzelfde. In Pennsylvania verdronk iemand in een auto na te zijn meegesleurd door een overstroming en in Delaware viel een dode door een omgevallen boom.

Verder zaten er bijna 3 miljoen Amerikanen door de storm tijdelijk zonder stroom.

Gouverneur Roy Cooper van North Carolina waarschuwt de inwoners van zijn staat op te passen voor omgevallen bomen, beschadigde wegen en omgevallen elektriciteitsmasten.