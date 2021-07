Grote protesten Cuba 'ongekend en ongezien'

De grote protesten in Cuba zijn "ongekend en ongezien", zegt Latijns-Amerika correspondent Edwin Koopman, "Het is de eerste keer sinds de revolutie in 1959 dat er zoveel mensen de straat opgaan. In 1994 was er een protest van enkele honderden mensen, dat werd door Fidel Castro persoonlijk gesust. Maar dit is veel en veel groter."

Spontaan protest

Het protest tegen het Cubaanse regime begon gisteren in Havana en sloeg over naar vrijwel alle dorpen en steden in het land. "Wat opvalt is dat het spontaan is. Het steekt elkaar aan, want er zijn geen leiders, er zijn geen mensen die hebben opgeroepen tot protest. Het is allemaal echt boosheid", aldus Koopman in het NOS Radio 1 Journaal.

Duizenden Cubanen deden mee aan de protesten: