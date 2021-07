11.000 Amerikaanse rivierkreeften gevangen in een vijver in Ede

In een maand tijd zijn ruim 11.000 rode Amerikaanse rivierkreeften gevangen in de Proosdijvijver in Ede. In de vijver werd op grote schaal op de exoot gevist, om de populatie te beheersen.

De Amerikaanse rivierkreeft werd in 1985 voor het eerst gezien in Nederlandse wateren. De exoot heeft in Nederland amper natuurlijke vijanden en kan zich snel vermenigvuldigen. Volgens sommige onderzoekers zijn er inmiddels miljarden rivierkreeften in ons land. Ze bedreigen de waterflora en -fauna en veroorzaken schade aan oevers. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten wil dat het ministerie van Landbouw iets doet aan de overlast. Vorig jaar september is een motie daarover door 98 procent van de gemeenten aangenomen.

Het project is uitgevoerd door onderzoeksbureau ATKB, een adviesbureau voor bodem- en waterkwaliteit. Ook de lokale hengelvereniging werkte mee. "We houden toezicht op de spullen van ATKB en voeren steekproeven uit", zegt Peter Dorlas tegen Omroep Gelderland. "We kijken hoe lang de kreeften zijn en noteren of het een mannetje of vrouwtje is. Ook informeren de leden wandelaars en andere voorbijgangers over het project.

Volgens Dorlas is het water al iets helderder. Hij hoopt dat de oevers ook al wat veiliger zijn geworden. "De kreeften knippen het worteldoek achter de beschoeiing kapot en graven holen onder de oever. Met onze visstoeltjes zakken we weg en liggen we vervolgens op de grond of in het water. Maar we willen zeker voorkomen dat kinderen hun enkels verstuiken als ze in zo'n gat stappen. Het is gewoon gevaarlijk."