Italiaanse kranten jubelen: 'Om krankzinnig van te worden, zo veel houden we van je'

"Natuurlijk kunnen wij 'Football is coming home' zingen, of zelfs schreeuwen, zonder dat we majesteitsschennis plegen. Want voetbal is ook thuis in Italië."

'Football is coming home' hield men niet op te roepen in Engeland tijdens het EK, waar de laatste drie wedstrijden van het toernooi plaatsvonden. De Engelse ploeg schopte het tot de finale, waarin het na strafschoppen het onderspit delfde tegen Italië dat de veelgehoorde slogan gretig overnam.

"Om krankzinnig van te worden, zo veel houden we van je, Italië: we zijn Europees kampioen!", kan La Gazzetta dello Sport zijn geluk niet op na de door Italië gewonnen EK-finale tegen Engeland. "De Three Lions werden getemd, we veranderden ze in welpjes."

Bij de verslagen tegenstander, die in 1966 zijn laatste succes vierde met het binnenhalen van de wereldtitel, wordt nog wat extra zout in de wond gestrooid. "Engeland is terug in wanhoop. Het is zelfs moeilijk voor te stellen dat ze nog snel zo'n verleidelijke kans krijgen om een trofee op te heffen. 'Football's coming home' blijft voor hen een droom. De realiteit is, zoals de Azzurri-fans zongen op Wembley, dat 'football's coming Rome'."

De krant roemt de eenheid in de ploeg. "Italië won een emotioneel zeer moeilijke wedstrijd, die zeer slecht begon, met het doelpunt van Shaw al na twee minuten. Maar juist in die moeilijke situatie bleek onze nationale ploeg ijzersterk. Ze viel niet uit elkaar."

Wanhoop veranderd in vreugde

Ook La Stampa duikt de geschiedenis in, maar zoekt het minder ver in het verleden. "Hoe zoet is de Londense nacht voor de blauwe kleuren die zijn teruggekeerd om te schitteren na de vernedering van 2018", verwijst de krant naar het missen van de kwalificatie voor het WK in Rusland. "Na vele maanden duisternis ontsteekt Italië het licht in de mooiste nacht."