'Delano G. zou 150.000 euro krijgen voor aanslag op Peter R. de Vries'

Delano G. zou voor 150.000 euro de moordaanslag op misdaadjournalist Peter R. de Vries hebben gepleegd. Dat schrijft De Telegraaf op basis van gesprekken met familieleden van G., die samen met de 35-jarige Kamil E. vastzit als verdachte in de zaak.

De beloning zou G. zijn geboden voor het plegen van de aanslag. De Vries werd vorige week dinsdag in het centrum van Amsterdam neergeschoten. De misdaadjournalist werd zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis.

Familieleden naar krant

De politie ziet de 21-jarige G. als de vermoedelijke schutter. De Telegraaf schrijft dat familieleden van de man de krant benaderden om hun verhaal te doen. Ze schamen zich voor G., zo tekent de krant op, en ze roepen betrokkenen op zich te melden bij de politie.

"We willen dat het stopt. Dit raakt levens van onschuldige mensen zoals De Vries en vernielt ook onze eigen familie. Iedereen die wetenschap heeft van de moordopdracht moet praten met de politie. Het gaat te ver", aldus de familieleden, die anoniem willen blijven.

In het interview zeggen de familieleden dat G. houdt van dansen en rappen, maar ook "verschrikkelijk gevoelig" is voor status en aandacht.

Nieuwegein

"Het is ook haantjesgedrag. Hij had veel contact met foute jongeren uit Nieuwegein, Vianen en Tiel", aldus de familie. "Ze vormen een kweekvijver voor de grote mocrogangsters. Deze jongens krijgen een keer een verzoek om een tas met geld of drugs in een schuur te zetten of weg te brengen en worden er dan langzaam in gezogen."

Vorige week schreef De Telegraaf dat G. een neef is van Jaoud 'Joey' W., die in 2015 werd opgepakt in het onderzoek naar de vondst van een enorm wapenarsenaal in Nieuwegein en het voorbereiden van liquidaties. W. werd in hoger beroep veroordeeld tot 13 jaar cel en zit nog vast.

Kroongetuige

W. is een belangrijke verdachte in de strafzaak 26Koper, een onderzoek naar een groep die weer in verband wordt gebracht met Ridouan Taghi. De familieleden van G. vermoeden dat de moordopdracht uit die groep kwam.

De Vries is vertrouwenspersoon van Nabil B., de kroongetuige in het zogenoemde Marengo-proces waarin Taghi een van de hoofdverdachten is. De zaak draait om vijf liquidaties en meerdere pogingen daartoe.

De advocaat van Taghi, Inez Weski, liet vorige week weten geschokt te zijn door de moordaanslag op De Vries, maar benadrukte daarbij dat er geen onderbouwing is voor de aanname dat Taghi iets te maken heeft met de aanslag.