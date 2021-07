Djokovic heeft unieke 'Golden Slam' in zicht, maar twijfelt over Spelen

Novak Djokovic juicht na het winnen van Wimbledon - AFP

Twintig grandslamtitels staan na zondag achter de naam van Novak Djokovic. Hetzelfde aantal als Roger Federer en Rafael Nadal, die andere tennisgrootheden. De 34-jarige Serviër lijkt na zijn zegetocht op Wimbledon nog lang niet verzadigd. "Wat dit betekent? Het betekent dat we alle drie nog niet zullen stoppen met tennis...", vertelde de 34-jarige Djokovic na afloop. "Rafael en Roger zijn legendes in onze sport en ze zijn de meest belangrijke spelers waar ik ooit tegen heb gespeeld. Ik sta hier dankzij hen." Golden Slam Grandslamtitels staan bovenaan het lijstje van Djokovic, helemaal in dit stadium van zijn carrière. Dit jaar piekte hij op de Australian Open, Roland Garros en nu Wimbledon. Djokovic zal ongetwijfeld azen op de Golden Slam, met de Olympische Spelen en de US Open als volgende prooien. Alleen de Duitse Steffi Graf lukte het in 1988 om in één kalenderjaar alle grandslams en de Spelen winnend af te sluiten.

Novak Djokovic met de beker op Wimbledon - Reuters

"Je hebt heel wat nodig om van Djokovic te winnen", vertelt tenniscommentator Jan Roelfs. "Hij haalt zo veel ballen en hij weet op een ongelooflijke manier de ballen uit de hoek te halen. En hij wil nog beter worden. Soms denk ik: wat kan hij dan nog verbeteren? Hoe dan?" Djokovic blijft er vooralsnog nuchter onder, maar stiekem zal hij dromen van die unieke Golden Slam. "Ik jaag op niemand. Ik bewandel mijn eigen pad en schrijf mijn eigen geschiedenis. Het is een voorrecht om deel uit te maken van de historie van de sport waar ik zo van houd", is wat de Serviër erover kwijt wil. Twijfel over Tokio Na afloop van de gewonnen finale tegen Matteo Berrettini twijfelde Djokovic zelfs over deelname aan de Spelen. "Ik moet erover nadenken. Zoals ik heb gezegd is het mijn plan om naar de Spelen te gaan, maar op dit moment ben ik een beetje verdeeld door wat ik de afgelopen dagen heb gehoord. Het is 50-50." "Het nieuws over de toeschouwers was erg teleurstellend om te horen. Ik heb ook vernomen dat er een hoop beperkingen zijn in het olympisch dorp." Bekijk hieronder de samenvatting van de finale tussen Djokovic en Berrettini.

Djokovic wint Wimbledon opnieuw en komt ook op 20 grandslamtitels - NOS

Ongetwijfeld zal de GOAT-discussie weer oplaaien nu Djokovic ook op twintig grandslamtitels staat. De beste tennisser aller tijden? Simpelweg een kwestie van smaak. De elegante Federer, het krachtmens Nadal of toch de veelzijdige Djokovic? Immers, de Serviër lijkt zich het meest senang te voelen op alle ondergronden. De 34-jarige Djokovic heeft alle grandslamtoernooien nu minimaal twee keer op zijn naam geschreven. Hij won zes keer Wimbledon, negen keer de Australian Open, twee keer Roland Garros en drie keer de US Open.

Toch is Djokovic bij een deel van de tennisfans minder geliefd. Met een uitspraak dat mannen meer geld zouden moeten verdienen dan vrouwen in het tennis, een diskwalificatie op de US Open na het raken van een lijnrechter, het organiseren van een toernooi in coronatijd met vele besmettingen tot gevolg en het oprichten van een nieuwe spelersvakbond. Goed voor zijn imago is het niet, maar het zal Djokovic weinig deren. "Op de baan heeft hij wel fratsen", aldus Roelfs. "Hij was degene die jaren geleden al zijn vuist balde bij elk gewonnen punt. Nu doet iedere tennisser dat. En in de finale scandeerde het publiek de naam van Berrettini. Dat heeft hij wel aan zijn broek hangen."

De leeftijd van Djokovic speelt ook een belangrijke rol bij de jacht op de 21ste grandslamtitel. Met 34 jaar is hij de jongste van het stel en de fitste. Nadal is een jaartje ouder en sloeg door fysiek ongemak Wimbledon over. Ook de Olympische Spelen laat de Spanjaard aan zich voorbij gaan. Voor Federer, die binnenkort 40 jaar wordt, tikt de klok helemaal niet in zijn voordeel. Op zijn favoriete Wimbledon reikte hij tot de kwartfinales, waarin de Zwitser op pijnlijke wijze onderuitging tegen Hubert Hurkacz uit Polen. Het verlies van de derde en laatste set met 6-0 was een groot kampioen onwaardig. Op Twitter kreeg Djokovic felicitaties van Roger Federer.