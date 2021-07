In slotweek Tour valt nog genoeg te winnen, ook voor Kelderman en Poels

Bergkoning Wout Poels en klassementsleider Tadej Pogacar - AFP

"De Tour is zwaar, in Parijs weten we het pas." Het was een nieuwe variatie "Parijs is nog ver", die zondag na de eerste van vier bergetappes door de Pyreneeën uit de mond van Wilco Kelderman rolde. Een cliché, maar daardoor niet minder waar. Want hoewel Tadej Pogacar nog altijd soeverein aan de leiding gaat in het klassement, weet Kelderman dat de Tour de France altijd nog een verrassende wending kan nemen. Zelfs op de laatste dag, zoals de Sloveen zich waarschijnlijk zelf ook nog goed zal kunnen herinneren. En ook als er niets 'geks' gebeurt, valt er in de laatste Tourweek nog genoeg te winnen en te verliezen voor de renners. We zetten het op een rij op de laatste rustdag.

Met nog zes etappes voor de boeg heeft geletruidrager Pogacar (UAE) een voorsprong van meer dan vijf minuten op zijn eerste belager, Rigoberto Urán (EF). Pogacar zelf lijkt zich over weinig druk te maken. Ook niet over het feit dat hij zondag in de eerste rit door de Pyreneeën op de voorlaatste klim al zonder ploeggenoten kwam te zitten. Gele trui vol vertrouwen "Ineos ging hard op kop rijden, maar ik voelde me goed en maakte me totaal geen zorgen. Ik volgde de rest en dat ging allemaal prima", zei de 22-jarige klassementsleider nadat hij samen met zijn concurrenten over de streep was gekomen.

Ook de warme omstandigheden, waar hij naar eigen zeggen niet zo goed tegen kan, deerden hem op weg naar Andorra niet. "Het belangrijkste was om koel te blijven, veel water te drinken. Dat lukte. Ik ben heel blij dat mijn voorsprong niet minder is geworden, want vandaag was een van de warmste dagen", aldus Pogacar, die uitkijkt naar de laatste week van de Tour én naar de rustdag van vandaag. "Ik hoop dat ik zo lang kan slapen, dat ik pijn krijg van het bed", grapte hij. Dit staat de renners nog te wachten Het zwaartepunt van de Tour moet nog komen; woensdag en donderdag ligt de finish voor het eerst op de top van een col van de buitencategorie. Woensdag wordt een klassementsstrijd verwacht op weg naar de top van de Col du Portet, waar een veredeld geitenpad ligt dat pas sinds 2018 begaanbaar is op een racefiets. De rit van donderdag is slechts 129 kilometer lang, maar herbergt twee cols van buitencategorie; de Tourmalet en de slotklim naar Luz-Ardiden. Wie Pogacar nog in het nauw wil drijven, zal daar zeker aan moeten vallen. Zaterdag valt het klassement namelijk definitief in een plooi, in de tijdrit van 30,8 kilometer over glooiend terrein. Een kolfje naar de hand van Pogacar, die de eerste tijdrit glansrijk won.

Mocht Pogacar ook in de derde week niet te kraken blijken, dan blijft er nog de interessante strijd om de andere twee podiumplaatsen over. Urán (+5.18) en Jonas Vingegaard (+5.32) staan nu nog in de topdrie, maar Richard Carapaz (+5.33), Ben O'Connor (+5.58) en Kelderman (+6.16) hijgen in hun nek. 'Hopen op slechte dag gele trui' Ondanks dat kopman Carapaz vierde staat op ruime afstand van de gele trui, wil Ineos blijven koersen alsof het geel in Parijs nog tot de reële mogelijkheden behoort. "Als je je er nu al bij neerlegt, dan wordt het een hele lange week. Er kan nog een hoop gebeuren in een week, dus echt ons erbij neerleggen doen we nog niet. Hopen op een slechte dag van de gele trui. Dat is het enige om de Tour nog te winnen, denk ik", aldus Dylan van Baarle.

Wilco Kelderman is de beste Nederlander in het klassement. De kopman van Bora-hansgrohe schoof zondag op naar de zesde plaats, ondanks dat hij op de laatste klim moeite had om de versnellingen van de mannen voor hem te volgen. Kelderman houdt moed "Ik hoop, met het wat koudere weer komende week, dat ik wat beter ben en dat ik wat meer kan meedoen in de strijd", aldus Kelderman, die afgelopen week ook last had van de warmte. "Er is nog van alles mogelijk, het staat nog zo dicht bij elkaar. De nummer twee staat op een minuut, dus ja. Gewoon moed houden."

In het bergklassement is de strijd ook nog allerminst beslist. Wout Poels heroverde zondag de leiding na een paar flinke inspanningen in de kopgroep, terwijl ook Michael Woods, Nairo Quintana en Wout van Aert op elke col aasden op de bergpunten. Spanning in bergklassement Poels mag dinsdag voor de tweede keer in de Tour de bollentrui aantrekken. Maar hoe groot is de kans dat hij in Parijs ook het podium op mag als bergkoning? De Nederlandse klimmer heeft een voorsprong van 8 punten op de nummer twee, Woods. Van Aert en Quintana hebben een achterstand van 10 punten.

Maar er is nog een gevaarlijke kaper op de kust: Pogacar. De Sloveense klassementsleider staat zevende in het bergklassement, op 48 punten van Poels. Dat lijkt een flink gat, maar woensdag en donderdag zijn veel punten te verdienen op de cols van de buitencategorie. Mocht Pogacar die twee etappes winnen, dan kan hij alleen daarmee al 80 bergpunten pakken. In totaal zijn er nog maximaal 145 punten te verdienen, voor de renner die op alle cols als eerste boven komt. Maar dat een van de renners dat voor elkaar krijgt, lijkt nogal onwaarschijnlijk. Zelfs voor Poels, die hoopt op het beste: "Normaal is mijn derde week ook nog wel stabiel. Ik heb niet voor niks zo hard voor die punten lopen sprinten, het zou mooi zijn om het vol te houden."

Zondag wordt de Tour traditioneel afgesloten met een sprint op de Champs-Élysées en ook vrijdag wordt gezien als mogelijke kans voor de snelle mannen. Mocht Mark Cavendish een van die ritten winnen, dan gaat hij met zijn 35ste etappezege zijn huidige mederecordhouder Eddy Merckx voorbij. Ook in het puntenklassement staat 'Cav' er goed voor: Michael Matthews naderde hem zondag tot 72 punten door de tussensprint te winnen, maar de sprinter van Deceuninck heeft nog altijd de beste papieren om zondag ook gehuldigd te worden in de groene trui, tien jaar na zijn eerste en enige overwinning in het puntenklassement. Als hij de Pyreneeën ongeschonden over komt, tenminste. Maar dat geldt voor alle renners.