49 arrestaties rond EK-finale, Engelse voetbalbond veroordeelt online racisme

De Britse politie heeft gisteren 49 mensen aangehouden rond de EK-finale tussen Engeland en Italië. Bij ongeregeldheden tijdens die finale in het Londense Wembley-stadion zijn negentien agenten gewond geraakt, zegt de politie op Twitter. Italië won de finale van Engeland na een strafschoppenreeks.

Ook zegt de politie onderzoek te doen naar racistische uitlatingen op sociale media over drie zwarte spelers van het Engelse nationale elftal. Marcus Rashford, Jadon Sancho en Bukayo Saka misten alle drie hun penalty in de strafschoppenreeks. Dat leidde tot racistische kritiek op sociale media.

De politie noemt die uitlatingen "totaal onacceptabel". Ook de Engelse nationale voetbalbond FA zegt in een verklaring alle vormen van discriminatie te veroordelen. De bond is "geschokt" door het online racisme. "We kunnen niet duidelijk genoeg zeggen dat iedereen die dit soort walgelijk gedrag vertoont niet welkom is om het team te volgen."

De FA plaatste de verklaring op Twitter: