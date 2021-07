Haïtiaan gearresteerd wegens banden met verdachten van moord op president

De politie van Haïti heeft een man aangehouden die mogelijk banden had met de verdachten van de moord op president Moïse. Volgens de Haïtiaanse politiechef Léon Charles gaat het om Haïtiaan die met een privéjet het land is binnengevlogen en heeft samengewerkt met het brein achter de aanslag en met de vermeende moordenaars.

In het huis van de gearresteerde man zijn onder meer twintig dozen met kogels en wapenonderdelen gevonden. Ook troffen agenten er vier autokentekenplaten aan uit de Dominicaanse Republiek.

Meerdere media, waaronder de Miami Herald, schrijven dat de aangehouden Haïtiaan een arts is die in Florida werkte. Hij zou een van de leiders van het moordcomplot zijn. Ook The New York Times meldt dat het om een "sleutelfiguur" gaat.

Colombianen

President Moïse werd vorige week doodgeschoten in zijn huis in de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince. Zijn vrouw raakte zwaargewond, zij ligt nu in een ziekenhuis in Miami.

De politie verdenkt 26 Colombianen en drie Haïtianen van betrokkenheid bij de moord, van wie er inmiddels achttien zijn gearresteerd. Politiechef Charles zegt dat zeker drie verdachten zijn gedood en dat naar vijf nog wordt gezocht.

De Miami Herald meldde eerder dat het niet de bedoeling was om Moïse te vermoorden. Volgens de krant wilden de verdachten hem alleen arresteren. Dat zouden ze hebben gezegd tegen de recherche.