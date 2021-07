Zeldzaam grote demonstraties in Cuba tegen regime: 'We zijn niet bang'

Cuba gaat gebukt onder een zware economische crisis en tekorten aan medicijnen en levensmiddelen. Verder heeft de coronacrisis het toerisme platgelegd.

In Cuba loopt het aantal coronabesmettingen de laatste weken snel op. Het communistische land wil geen buitenlandse vaccins importeren en produceert zijn eigen vaccins. Dit weekend werd het eerste vaccin van Cubaanse makelij goedgekeurd voor gebruik.

Zeldzaam

De betogers voelen zich in de steek gelaten door de regering en eisen verandering. "We zijn niet bang", riepen ze. Demonstraties zijn zeer ongebruikelijk in Cuba, waar de Communistische Partij onder leiding van Díaz-Canel de enige toegestane partij is. Hij volgde eerder dit jaar de 89-jarige Raúl Castro op, de broer van de overleden oud-president Fidel Castro.

Díaz-Canel heeft zijn aanhangers opgeroepen om op te treden tegen de demonstranten. Hij wil dat zijn volgelingen de "provocaties" het hoofd bieden, zei hij in een televisietoespraak.

Die gaven daaraan gehoor: ook voorstanders van de Cubaanse regering gingen de straat op. Volgens een verslaggever van persbureau Reuters scandeerden ze daarbij de naam "Fidel".

Op verschillende plekken in hoofdstad Havana kwam het tot schermutselingen tussen demonstranten en de politie. Enkele betogers zijn gearresteerd.

'Cubaans-Amerikaanse maffia'

President Díaz-Canel houdt de Verenigde Staten verantwoordelijk voor de onrust in zijn land, zei hij in zijn toespraak. Volgens hem heeft "de Cubaans-Amerikaanse maffia" via online influencers een antiregeringscampagne op touw gezet.

De relatie tussen de VS en Cuba is al jaren slecht. Begin dit jaar plaatste de (toen nog) regering-Trump Cuba opnieuw op de lijst van landen die terrorisme steunen en werden het eiland sancties opgelegd.