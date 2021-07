Teller PvdA-voorzittersverkiezing staat op vijf kandidaten

PvdA-wethouder Rehsma Roopram uit Barendrecht stelt zich kandidaat voor het voorzitterschap van de PvdA. Dat heeft de 43-jarige bestuurder bekendgemaakt op Twitter. Eerder deze week meldde zich daar ook al de voorzitter van de Hilversumse PvdA-afdeling, Binnert de Beaufort.

Daarmee zijn er nu vijf kandidaat-voorzitters. Recent meldden zich al Pieter-Paul Slikker (campagnestrateeg en fractievoorzitter in Den Bosch), Gerard Bosman (vertegenwoordiger van de linkervleugel van de partij) en organisatiedeskundige Frank van der Wolde (uitgesproken voorstander van een fusie tussen de PvdA en GroenLinks).

Tegen fusie

Rehsma Roopram is voor samenwerken met andere linkse partijen en organisaties, maar tégen een fusie. Volgens haar moet de PvdA ervoor zorgen dat de overheid er is voor iedereen en moeten mensen die het niet redden hulp en ondersteuning krijgen.

Roopram zegt dat ze tijdens haar reizen als Miss Universe - in 2001 werd ze uitgeroepen tot Miss Universe Nederland - met eigen ogen heeft gezien "hoe noodzakelijk de sociaaldemocratie is om ongelijkheid tegen te gaan". Het klimaatbeleid mag volgens haar "niet ten koste gaan van de portemonnee van de lage en midden inkomens".

Algemeen belang

Binnert de Beaufort, docent journalistiek aan de Hogeschool van Amsterdam, pleit voor een herwaardering van het algemeen belang. "Mensen snakken naar een visie op wat ons bindt", zegt de 50-jarige kandidaat-voorzitter. "We staan voor grote problemen, zoals de klimaatcrisis. Als ik zie dat het in Canada 50 graden is, maak ik mij grote zorgen over de wereld van onze kinderen. Maar de overheid verwaarloost het algemeen belang."

De Beaufort is niet per se voor een fusie met GroenLinks. "Maar als ik zie hoe minimaal de verschillen zijn, lijkt een fusie mij op termijn onvermijdelijk."

Voorzittersverkiezing

De leden van de PvdA kiezen in september hun nieuwe voorzitter. Het is niet uitgesloten dat zich nog meer kandidaten melden voor de opvolging van de huidige voorzitter, Nelleke Vedelaar. Zij stelt zich niet herkiesbaar.