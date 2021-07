Southgate neemt verantwoordelijkheid: 'Ik heb spelers voor penaltyserie gekozen'

Harry Kane baalt - AFP

Ondanks een geweldige start - Engeland stond al binnen twee minuten op voorsprong - lukte het de Engelsen niet om de Europese titel te veroveren. Italië bleek in de strafschoppenserie het meest koelbloedig. De teleurstelling droop na afloop dan ook van het gezicht bij aanvoerder Harry Kane. "Verliezen na penalty's geeft het slechtste gevoel van de wereld. Het was een geweldig toernooi voor ons, maar deze dingen kunnen gebeuren. Iedereen kan een penalty missen. We winnen samen en verliezen samen. We mogen trots zijn", zei Kane voor de camera van de BBC. 'Wel even pijn doen' Kane schoot zelf zijn strafschop raak, maar kreeg zelf tijdens de wedstrijd verder geen enkele kans. "Dit zal nog wel even pijn doen. Waarschijnlijk de rest van onze carrières en ook daarna nog", aldus Kane. "Maar we hebben ons spel verbeterd na het WK in Rusland en het enige wat we kunnen doen is doorbouwen, hiervan leren en nog beter voor de dag komen op het WK in 2022."

Volgens bondscoach Gareth Southgate zijn de gemiste strafschoppen vooral zijn verantwoordelijkheid. "Ik heb de beslissing genomen om deze jongens aan te wijzen. Dat heb ik gedaan op basis van wat ze op de trainingen hebben laten zien. Het ligt aan ons allemaal dat we deze wedstrijd niet hebben gewonnen, niet alleen aan de jongens die gemist hebben." "De pijn is nu enorm. We hadden ons land graag nog een speciale avond gegeven, maar we waren niet in staat om dat te doen. Deze ploeg kan zich nog verbeteren, er zijn fantastische jonge jongens waarmee het geweldig werken is. Maar vanavond zal het voor iedereen moeilijk zijn. Zo veel kansen krijg je niet om zo'n prijs te winnen."

Leonardo Bonucci en Giorgio Chiellini vieren de gelijkmaker in de EK-finale tegen Engeland - AFP