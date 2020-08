Overal bebloede gezichten: 'Iedereen in Beiroet is totaal in shock'

"Een enorme explosie en overal het gerinkel van glasscherven. Ik verwachtte dat er iets op me zou vallen." Noor Lekkerkerker uit Den Haag was op het moment van de enorme explosie in de haven van de Libanese hoofdstad Beiroet in haar huis, buiten het centrum van de stad. "Ik dacht meteen aan oorlog, aan een bom of een raket."

"Ik liep naar buiten want ik wilde niet in mijn eentje in het gebouw zitten, maar samen met anderen schuilen", zegt Lekkerkerker, die al zes jaar in Beiroet woont en werkt. Buiten schreeuwden en tierden mensen. Maar niemand die haar kon vertellen wat er aan de hand was. Iedereen liep volgens Lekkerkerker verdwaasd rond.

Totale shock

De ontploffing, die aan zeker tientallen mensen het leven kostte en een grote ravage aanrichtte, vond plaats in het havengebied van Beiroet. Maar ook ver daarbuiten was de explosie, die werd veroorzaakt door ammoniumnitraat, voelbaar. "Iedereen is totaal in shock. Ze zijn echt wel wat gewend in Libanon, maar dit is van zo'n enormiteit", zegt correspondent Daisy Mohr.

"Ik zag mensen die hun t-shirt hadden uitgetrokken om een wond te bedekken. En overal zag ik bebloede gezichten en armen." Mensen zijn volgens Mohr heel emotioneel. Er is veel onduidelijkheid en verwarring. Wie de overvolle ziekenhuizen probeert te bereiken, rijdt over een zee aan glasscherven.