Italië Europees kampioen op Wembley, Engelsen missen drie strafschoppen

Bekijk de samenvatting van de EK-finale Italië - Engeland - NOS

Het Engelse wachten duurt voort. Italië was in de EK-finale op Wembley na het nemen van strafschoppen te sterk en dompelde Engeland in rouw. Na de reguliere speeltijd en de verlenging was de stand 1-1. De wereldtitel van 55 jaar geleden op Wembley blijft daarmee vooralsnog de enige hoofdprijs van Engeland. Waar de Italiaanse bondscoach Roberto Mancini zijn elftal niet had gewijzigd ten opzichte van de halve finale tegen Spanje had Gareth Southgate één wijziging toegepast. Kieran Trippier verving Bukayo Saka aan de rechterkant, waarmee Engeland net als in de achtste finales tegen Duitsland ging spelen in een systeem met vijf verdedigers in plaats van vier. Shaw zet Wembley in vuur en vlam Met een weggeven hoekschop door Harry Maguire begon Engeland nerveus, maar Southgate kreeg al binnen twee minuten het gelijk aan zijn zijde. Italië had geen antwoord op de veldbezetting van de Engelsen en Trippier speelde een voorname rol bij de fraaie openingsgoal. Luke Shaw zette de aanval links in de verdediging op, passte op Harry Kane die zich had laten terugzakken uit de spits en Kane verplaatste de bal weer naar rechts naar Trippier. Met een sprint achter Trippier langs leidde Kyle Walker vervolgens de Italianen af en de voorzet belandde uiteindelijk over Kane bij de tweede paal, waar de opgekomen Shaw niet twijfelde en de bal in één keer in het doel ramde.

Shaw bezorgt Engeland vroege voorsprong in EK-finale tegen Italië - NOS

Het was na één minuut en 57 seconden de snelste goal ooit in een EK-finale. Voor Shaw, die dit toernooi al drie assists had afgeleverd, was het zijn eerste doelpunt voor Engeland. De spelers en de meer dan 60.000 Engelse fans op de tribune raakten in extase van deze start, Southgate bleef aan de kant uiterst koel. De bondscoach wist dat er nog een lange weg te gaan was om echt feest te kunnen vieren. Ook daarin kreeg hij gelijk. De droomstart gaf de Engelsen aanvankelijk vleugels. Engeland heerste en Italië was geen schim van de energieke ploeg van de voorgaande EK-wedstrijden. Pas na een half uur konden de Azzurri de bal wat langer in bezit houden. Federico Chiesa zorgde met een hard schot naast voor het grootste Italiaanse gevaar. Engeland geeft duel uit handen, Bonucci scoort In de tweede helft zakte Engeland verder terug. Raheem Sterling vroeg na een duikeling om een strafschop. In tegenstelling tot Danny Makkelie in de voorgaande wedstrijd tegen Denemarken wenste scheidsrechter Björn Kuipers de Engelsen niet te belonen. De arbiter uit Oldenzaal wuifde de roep om een penalty weg. Met de wissels Bryan Cristante voor Nicolò Barella en Domenico Berardi voor Ciro Immobile werd Italië sterker en raakte Engeland de grip kwijt. Eerst redde doelman Jordan Pickford knap op een inzet van Chiesa en even later was het raak voor Italië. Marco Verratti kopte via Pickford op de paal, waarna Leonardo Bonucci in de 67ste minuut de rebound benutte.

Bonucci tikt gelijkmaker binnen voor Italië in EK-finale - NOS

Ook deze goal was historisch. Met een leeftijd van 34 jaar en 71 dagen werd Bonucci de oudste doelpuntenmaker ooit in een EK-finale. Een beslissing in de reguliere tijd bleef uit en voor de achtste keer dit toernooi volgde er een verlenging. De Italiaanse smaakmaker Chiesa maakte die niet mee. Hij ging in de 84ste minuut geblesseerd naar de kant en werd vervangen door Juventus-clubgenoot Federico Bernardeschi. Jonge Engelse invallers missen Met Manuel Locatelli had Mancini nog een smaakmaker achter de hand en die maakte in de verlenging zijn entree voor Verratti. Southgate gaf zijn ploeg met het inbrengen van Jack Grealish wat meer sjeu. De mooiste actie van de verlenging was echter van een verdediger. De Italiaanse veteraan en aanvoerder Giorgio Chiellini voorkwam met een ultieme sliding dat Sterling een voorzet kon afleveren. Doelpunten bleven uit in de verlenging. De Italiaan Jorginho mocht blij zijn dat hij na een snoeiharde charge op het dijbeen van Grealish slechts een gele kaart kreeg van Kuipers en daardoor ook mocht meedoen aan de strafschoppenserie. Daarin miste Jorginho en ook Andrea Belotti, maar was Italië wel de gelukkigste. Southgate bracht vlak voor de strafschoppenserie jongelingen Marcus Rashford en Jadon Sancho in de ploeg en die misten allebei hun strafschop. Rashford raakte de paal en de inzet van Sancho werd gestopt door Gianluigi Donnarumma. Een andere jonge invaller, Bukayo Saka, miste de vijfde en beslissende strafschop. Zo had de Engelse bondscoach, die zelf een cruciale misser op het EK van 1996 achter zijn naam heeft staan, uiteindelijk het gelijk toch niet aan zijn zijde. Italië pakte na de zege in 1968 zijn tweede Europese titel.