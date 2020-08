Fulham verstoort sprookje Brentford in lucratiefste wedstrijd op aarde

Verdediger Joe Bryan (tweede rechts) werd de held van Fulham - Pro Shots

Fulham keert na een jaar op het tweede niveau terug in de Premier League. In een matig duel in een leeg Wembley werd de West-Londense rivaal Brentford na verlenging op de knieën gedwongen: 2-1. De promotie naar de Premier League levert naar schatting zo'n 160 miljoen pond (zo'n 180 miljoen euro) op aan televisiegelden.

Fulham doet het weer Voor Fulham was het de tweede keer in drie jaar dat het de lucratiefste wedstrijd in het internationale voetbal weet te winnen. In 2018 versloeg het Aston Villa met 1-0 dankzij een goal van Tom Cairney. Trainer Scott Parker, destijds nog assistent-coach, gaf liefst negen spelers van toen een basisplaats. Voor Brentford, dat op de laatste speeldag directe promotie misliep, was het de eerste keer dat ze op Wembley om een plek in de Premier League streden.

Fulham-coach Scott Parker (links) en Brentford-trainer Thomas Frank reiken naar de bal - Pro Shots

Dat verschil in ervaring was te merken in de eerste helft. Fulham had de touwtjes stevig in handen, al kwam het maar tot een echte kans. Uitblinker Neeskens Kebano, vernoemd naar Johan Neeskens, bediende spits Joshua Onomah, maar die zag zijn schot gestopt. Brentford, een van de best voetballende ploegen van de Championship, kwam er geen moment aan te pas. Na rust was het duel meer in evenwicht, maar kansen bleven spaarzaam.

Fulham en Brentford spelen in een leeg Wembley om een plek in de Premier League - Pro Shots

De verlichting voor Fulham kwam in de toegevoegde tijd van de eerste verlenging, al had het daar wel de hulp van Brentford-doelman David Raya voor nodig. Linksback Joe Bryan deed alsof hij een vrije trap voor het doel wilde slingeren, maar krulde de bal in plaats daarvan rechtstreeks in de hoek. Doelman Raya, die ver uit zijn doel was gekomen, droop met het schaamrood op de wangen af. Direct na de goal kwam Halil Dervisoglu, in de winterstop opgepikt bij Sparta Rotterdam, in het veld voor Brentford. Maar ook de Rotterdammer kon geen gaatje vinden in de hechte defensie van Fulham. Sterker, kort voor tijd maakte Bryan - die dit seizoen pas een keer had gescoord - zelfs 2-0 na een fraaie combinatie. In de slotminuut maakte Henrik Dalsgaard met het hoofd nog wel de 2-1, maar tijd voor een wonderbaarlijke comeback was er niet.

Fulham speelde van 2001 tot 2014 in de Premier League en bereikte in 2010 zelfs de finale van de Europa League. Zo moeten we nog minimaal een jaar wachten tot het sprookje van Brentford werkelijkheid wordt. In 2013/2014, een seizoen dat begonnen werd met Martin Jol en René Meulensteen als coaches, degradeerde de Londense club. De terugkeer in 2018 bleek van korte duur, maar komend seizoen krijgt Fulham een nieuwe kans.

Bittere pil Voor Brentford was de nederlaag een bittere pil. De cultclub groeide in de afgelopen seizoenen, mede dankzij de nadruk op wetenschap en statistieken, uit tot een van de beste ploegen in de Championship. En dat mag een wonder heten.

Brentford (opgericht in 1889) speelde in de 130-jarige historie namelijk slechts vijf seizoenen op het hoogste niveau. Dat hadden er meer kunnen zijn als de Tweede Wereldoorlog geen roet in het eten had gegooid. Van 1935 tot 1939 speelde Brentford in de top van het Engelse voetbal. Na de oorlog waren de spelers van 1939 op leeftijd en Brentford degradeerde naar het tweede niveau. Pas in 2014, na een zwerftocht door de lagere divisies, slaagde de club erin om te promoveren naar de Championship, het tweede niveau van Engeland. Daar zal het komend seizoen dus opnieuw in uitkomen.