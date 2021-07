'Verdachten wilden president Haïti arresteren, niet vermoorden'

Het was niet de bedoeling om president Moïse van Haïti te vermoorden, het was de bedoeling hem te arresteren. Dat heeft de groep verdachten gezegd tegen de recherche, meldt de krant the Miami Herald.

De gearresteerde Colombianen en Amerikanen met Haïtiaanse achtergrond zeggen dat hun opdracht was om de president aan te houden en naar het presidentieel paleis te vervoeren. Waarom de president moest worden gearresteerd is niet duidelijk.

Een bron dicht bij de recherche zegt dat Haïtiaanse Amerikanen als tolk werkten voor de Colombianen, die de president wilden arresteren. Toen het tweetal aankwam troffen ze de president dood aan, zeggen ze. De politie in Haïti heeft nog niet gereageerd.

Twaalf kogels

Moïse werd woensdag met zeker twaalf kogels doodgeschoten in zijn eigen huis in hoofdstad Port-au-Prince. Zijn vrouw overleefde de aanslag, maar raakte zwaargewond en werd naar een ziekenhuis in Miami gebracht.

Volgens de politie zit een groep van 26 Colombianen en de twee Amerikanen met een Haïtiaanse achtergrond achter de moordaanslag, onder wie zes oud-leden van het Colombiaanse leger. In het land is de noodtoestand afgekondigd voor ten minste een periode van twee weken.

Moïse kwam in 2017 aan de macht. Hij wist Haïti niet in rustig vaarwater te brengen en kreeg kritiek omdat hij zijn macht wilde uitbreiden. Ook de hardnekkige armoede en corruptie in het land werden hem verweten. Dat leidde geregeld tot gewelddadige protesten.