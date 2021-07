Exitpolls voorspellen nek-aan-nekrace centrumrechts en populisten bij Bulgaarse parlementsverkiezingen

De parlementsverkiezingen in Bulgarije hebben vooralsnog geen duidelijke winnaar opgeleverd. De centrumrechtse partij GERB van ex-premier Bojko Borissov heeft een kleine voorsprong op de populistische partij ITN, maar comfortabel is het verschil niet.

Volgens het bureau Alpha Research wint Borissovs partij met 23,5 procent van de stemmen, Gallup International houdt het op 22,1 procent. ITN behaalt volgens de polls rond de 22 procent.

Het is al de tweede keer dit jaar dat de Bulgaren naar de stembus gaan. In april kreeg de partij van Borissov nog 24,2 procent van de stemmen. Omdat GERB toen geen meerderheid behaalde in het parlement moest een coalitie worden gesmeed, maar onderhandelingen daarover liepen al snel vast. Uiteindelijk werd een tweede stembusgang daarmee onafwendbaar.

Steun afgekalfd

Vergeleken met de resultaten in april zijn deze verkiezingen minder gunstig verlopen voor Borissov. Hoewel zijn partij nog altijd kans maakt de grootste te worden, kalft de steun licht af. De populistische ITN klom in een paar maanden tijd juist van 19 naar 22 procent.

Die partij wordt geleid door de populaire zanger en tv-presentator Slavi Trifonov en is in 2019 ontstaan uit onvrede met de regering van Borissov. In april weigerde Trifanov nog samen te werken met zijn rivaal.

Protesten

Vorig jaar werd bij het parlementsgebouw in de Bulgaarse hoofdstad Sofia meerdere keren geprotesteerd tegen de regering van Borissov. Duizenden demonstranten eisten toen zijn vertrek vanwege de problemen in het land. Vooral voor de wijd verbreide corruptie werd Borissov verantwoordelijk gehouden.

Sinds Bulgarije in 2007 lid werd van de EU verdween een groot deel van het geld dat bedoeld was voor investeringen in het land in de zakken van zakenlieden en politici. Pogingen corruptie en vriendjespolitiek in het land aan te pakken zijn tot dusverre weinig effectief gebleken.