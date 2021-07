Rolstoeltennisster De Groot wint Wimbledon en gaat voor Golden Slam

Rolstoeltennisster Diede de Groot heeft voor de derde keer in haar carrière Wimbledon gewonnen. In de finale in Londen versloeg de Nederlandse nummer één van de wereld Kgothatso Montjane uit Zuid-Afrika: 6-2, 6-2. De Groot won Wimbledon ook in 2017 en 2018.

Voor De Groot is 2021 tot dusverre een topjaar: ze schreef ook de Australian Open en Roland Garros op haar naam. De winst op Wimbledon betekende al de elfde grandslamtitel uit haar loopbaan.

De Groot kan dit jaar net als Novak Djokovic de 'golden grand slam' veroveren. Tot nu toe slaagde alleen Steffi Graf, in 1988, erin in één jaar alle grand slams te winnen én de olympische titel te pakken.

De Paralympische Spelen beginnen op 24 augustus.