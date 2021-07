Djokovic met Federer en Nadal op 20 grandslamtitels: 'Wij stoppen alle drie nog niet'

"Wat dit betekent? Het betekent dat we alle drie nog niet zullen stoppen met tennis...", vertelde de 34-jarige Djokovic. "Rafael en Roger zijn legendes in onze sport en ze zijn de meest belangrijke spelers waar ik ooit tegen heb gespeeld. Ik sta hier dankzij hen."

Met het winnen van zijn zesde titel op Wimbledon heeft Novak Djokovic het grandslamrecord (twintig titels) van Roger Federer en Rafael Nadal geëvenaard. De Servische tennisser was na afloop van de finale tegen Matteo Berrettini vol lof over zijn grootste rivalen.

Djokovic: "Rafael en Roger zijn de reden dat ik zo ver ben gekomen. Zij hebben ervoor gezorgd dat ik me op alle gebieden heb moeten verbeteren, zowel fysiek als mentaal. In de beginfase van mijn carrière verloor ik veel wedstrijden van ze. Eind 2010 is er iets veranderd en de afgelopen tien jaar was een ongelooflijke reis. En die eindigt niet hier."

Het was voor de Servische tennisser het derde grandslamtoernooi van dit seizoen dat hij won - na de Australian Open en Roland Garros - waardoor een Golden Slam nog altijd mogelijk is voor de nummer één van de wereld. Daarvoor moet Djokovic ook nog olympisch goud en de US Open winnen.

"Ik kan me indenken dat het gaat gebeuren. Ik ben in een geweldige vorm, ik speel goed en laat mijn beste tennis zien op de grote toernooien. Dat heeft ook mijn hoogste prioriteit. Laten we zo doorgaan."

Bekijk hieronder de samenvatting van de finale tussen Djokovic en Berrettini.