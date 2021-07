Jumbo-Visma heeft smaak te pakken: 'Tactisch supergoed, en dat met vijf man'

De Amerikaan won de eerste bergrit van het vierluik door de Pyreneeën, terwijl debutant Jonas Vingegaard weer op de derde plaats (+5.32) in het klassement staat. "Ik denk dat we tactisch een supergoede koers hebben gereden, en dat met vijf man", zei Steven Kruijswijk trots na de zware rit naar Andorra.

Afgelopen woensdag brak de zon al door bij Jumbo-Visma, na de indrukwekkende overwinning van Wout van Aert in de etappe over de Mont Ventoux. En na de zege van Sepp Kuss kan de Nederlandse ploeg met een extra goed gevoel van de rustdag gaan genieten in het zonnige Zuiden.

De Nederlandse ploeg werd in de eerste week van de Tour niet gespaard: kopman Primoz Roglic kwam hard ten val en moest afstappen. Ook Robert Gesink en Tony Martin gingen onderuit en konden niet verder.

"Als je ziet hoe we hier als ploeg staan, sinds Wout heeft gewonnen. En wat we voor elkaar overhebben; we laten zien dat we nog niet klaar zijn, door vandaag na de Ventoux gewoon nog even deze rit winnen. Dat is wel fantastisch, natuurlijk."

'Per ongeluk met drie man mee'

Kruijswijk was een van de pionnen in het tactische plan van Jumbo-Visma; hij schoof als een van de eersten mee in de vroege vlucht en reed lang vooruit, samen met Kuss en Wout van Aert.

"We zaten bijna per ongeluk met drie man in de kopgroep. Daar wilden we zitten omdat we wisten dat we kans op de etappezege maakten, en om Jonas steun te bieden als hij de benen had om aan te vallen", zo deed ploegleider Grischa Niermann het plan uit de doeken.

"Uiteindelijk is alles perfect gelukt: Mike Teunissen kon lang bij Vingegaard blijven, Kruijswijk heeft zich op de voorlaatste klim opgeofferd en Wout stond klaar bovenop de laatste klim. Jonas heeft het nog een paar keer geprobeerd, maar voor het klassement is het helaas niet gelukt om de anderen eraf te rijden. Maar dat hoeft ook niet perse", aldus Niermann.