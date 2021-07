Blessurezorgen hoogspringer Lavillenie en sprintster Asher-Smith twee weken voor Spelen

De Franse polsstokhoogspringer Renaud Lavillenie en de Britse topsprintster Dina Asher-Smith hebben blessurezorgen in aanloop naar de Olympische Spelen. Lavillenie liep zondag een enkelblessure op, bij een wedstrijd in Sotteville-Lès-Rouen. De olympisch kampioen van 2012 viel op de zijkant van de landingsmat en moest opgeven.

Lavillenie laat zijn blessure in het ziekenhuis onderzoeken om de ernst vast te stellen, laat zijn management weten. De 34-jarige voormalige wereldrecordhouder is een van de voornaamste kanshebbers op een Franse medaille bij het atletiek in Tokio.

Hamstringblessure

Ook voor Asher-Smith begint de tijd te dringen. Ze heeft zich afgemeld voor de Diamond League-wedstrijd van komende dinsdag in Gateshead. Asher-Smith, een van de rivalen van Dafne Schippers in Tokio, heeft last van een hamstringblessure.

Uit voorzorg ziet de regerend wereldkampioene op de 200 meter daarom af van de wedstrijd voor eigen publiek. Asher-Smith behoort ook op de 100 meter tot de favorieten. Lavillenie en Asher-Smith hebben nog twee weken de tijd om te herstellen en fit aan de Spelen in Tokio te beginnen.