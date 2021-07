Kuss laat Jumbo-Visma opnieuw juichen, Pogacar breekt niet ondanks speldenprikjes

Sepp Kuss heeft in de Tour de France de tweede ritzege voor Jumbo-Visma geboekt. De Amerikaan van de Nederlandse ploeg liet op de slotklim zijn medevluchters achter zich en wist in de afdaling naar zijn woonplaats Andorra la Vella de achtervolgende Alejandro Valverde voor te blijven.

Kuss blijft Valverde voor en bezorgt Jumbo-Visma nieuw Toursucces

Wout Poels kwam als derde over de streep en heroverde de leiding in het bergklassement. De soevereine klassementsleider Tadej Pogacar kwam de eerste Pyreneeënrit zonder problemen door, ondanks dat zijn uitdagers hun messen hadden geslepen in de eerste van vier zware bergritten. Pogacar reageerde op de laatste klim attent op speldenprikjes van onder anderen Jonas Vingegaard, Richard Carapaz en Rigoberto Uran. Ook in de laatste afdaling probeerde Jumbo-Visma hem onder druk te zetten, maar de Tourwinnaar van vorig jaar kon ook toen eenvoudig volgen, waardoor hij zonder zorgen kan gaan genieten van de tweede rustdag. Grote kopgroep De laatste etappe voor de tweede rustdag was een rit van Céret naar Andorra la Vella (191 kilometer), de hoofdstad van het bij wielrenners populaire ministaatje tussen Frankrijk en Spanje. Met drie cols van de eerste categorie en de finish na een afdaling roken de vluchters hun kans voor de ritzege. Er waren ook ploegen die renners vooruit stuurden om hun kopman in de slotfase nog bij te kunnen staan, zoals Ineos en ook Jumbo-Visma; Steven Kruijswijk was attent toen zich in de lastige beginfase een kopgroep van acht renners vormde.

Steven Kruijswijk (midden) in de kopgroep - Reuters

Even later kreeg het groepje gezelschap van nog 24 renners, waaronder ook Kuss en Wout van Aert, die woensdag op de Mont Ventoux de eerste ritzege voor Jumbo-Visma boekte. Pogacar en zijn ploeggenoten vonden dat prima. Want ondanks dat er veel grote namen waren meegeslopen, zaten er geen renners bij die een bedreiging voor het klassement van de Sloveen vormden. De voorsprong van de 32 koplopers - met onder hen ook Nederlanders Poels en Dylan van Baarle, wereldkampioen Julian Alaphilippe en bergkoning Michael Woods - liep dan ook snel op en kwam zelfs even boven de tien minuten.

Wout Poels grijpt de bergtrui in de vijftiende etappe - AFP

Op weg naar Andorra dunde de groep vluchters steeds meer uit; na Van Baarle en Kruijswijk moest ook Poels de groep laten gaan toen Nairo Quintana de aanval opende op de laatste klim van de dag, de steile Col de Beixalis (eerste categorie, gemiddeld 8,5%). De Colombiaanse klimmer bleek zich met zijn aanval echter een beetje opgeblazen te hebben, waarna Kuss er samen met Alejandro Valverde vandoor ging. De 26-jarige Kuss liet even later ook de 41-jarige Spanjaard van Movistar achter zich en begon alleen aan de voor hem bekende afdaling naar Andorra.

Sepp Kuss op de slotklim - AFP

Valverde kwam niet echt dichterbij en moest genoegen nemen met de tweede plaats, op 23 seconden de dolblije Kuss. Hij is de eerste Amerikaan die een Touretappe wint sinds Tyler Farrar in 2011. Gele trui geïsoleerd Op de voorlaatste klim had Pogacar geen ploeggenoten meer bij zich, terwijl Ineos en Jumbo-Visma duidelijk met een plan aan de etappe waren begonnen. Kopman Richard Carapaz had nog drie man om zich heen, omdat Van Baarle en Jonathan Castroviejo zich hadden laten afzakken uit de kopgroep. De voormalige vluchters Kruijswijk en Van Aert konden Vingegaard bijstaan in de slotfase.

Pogacar achter de Ineos-trein - AFP

Op de laatste klim opende Richard Carapaz de aanval. "Hier gaat de koers volledig ontploffen", had de parcoursbouwer van de Tour vooraf gezegd over de steile slotklim. Maar dat viel mee, of tegen. Pogacar en Vingegaard konden ogenschijnlijk makkelijk volgen, maar Wilco Kelderman (7e op 6.16) had wel wat moeite met de versnellingen. De kopman van Bora knokte zich echter terug en kwam samen met zijn concurrenten voor het klassement over de streep. Alleen Guillaume Martin, de nummer twee in het klassement, kon niet volgen. De Fransman van Cofidis zakte daardoor naar de negende plaats. Poels pakt bergtrui In de kopgroep ontspon zich tijdens de etappe ook nog een derde interessante strijd: complete topvier (Woods, Quintana, Poels, Van Aert) van het bergklassement zat vooraan om dure punten te sprokkelen en maakte er een spannende strijd van. Op de tweede beklimming van de dag greep Poels de virtuele leiding in het bergklassement, maar ook zijn concurrenten bleven punten pakken. Op de laatste klim wiste de inmiddels geloste, maar taaie Poels toch nog zes punten te veroveren, waardoor hij Woods definitief uit de bollentrui reed.

Wout Poels - Reuters