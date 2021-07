'Criminelen overwogen aanslag RTL Boulevard met raketwerper', ook vandaag geen uitzending

De rechtstreekse uitzending van RTL Boulevard van zaterdagavond is niet doorgegaan omdat de politie berichten van criminelen zou hebben onderschept over een aanslag op de redactie van het programma. Dat meldt NRC op basis van bronnen bij de opsporingsdiensten. De politie wil niet reageren op het bericht.

Voor zo'n aanslag zouden een raketwerper of automatische wapens kunnen worden gebruikt. Binnen het criminele milieu zou veel ongenoegen bestaan over speculaties in de media over de aanslag op Peter R. de Vries. Daar werd het verband gelegd met de bijstand die misdaadjournalist verleende aan kroongetuige Nabil B., die belastende verklaringen heeft afgelegd over Ridouan Taghi.

De politie en de gemeente Amsterdam willen deze lezing niet tegenover de krant bevestigen.

Dag rust voor redactie

De uitzending van RTL Boulevard gaat overigens ook vanavond niet door. Dat heeft RTL zelf besloten. Extra veiligheidsmaatregelen maakten een uitzending vandaag wel mogelijk, maar "wij hebben besloten het team van RTL Boulevard rust te geven", staat in een verklaring van RTL.

Er wordt alles aan gedaan om het programma vanaf morgen te hervatten, staat daar verder in. Het is niet duidelijk of dat zal gebeuren in de vaste studio van het programma, aan het Leidseplein. Uit veiligheidsoverwegingen wordt daar niks over bekendgemaakt.