LIVE: Berrettini pakt eerste set tegen Djokovic in Wimbledon-finale

Titelverdediger Novak Djokovic en Matteo Berrettini spelen de finale van Wimbledon. Berrettini wint de eerste set in 7-6 (4). In de tweede set staat het 5-4 voor Djokovic, die op jacht is naar zijn twintigste grandslamtitel en zijn zesde titel op Wimbledon.

In 2011, 2014, 2015, 2018 en 2019 was Djokovic ook al de beste in Londen, vorig jaar ging het toernooi voor het eerst in de geschiedenis niet door vanwege de coronacrisis. Berrettini trad met zijn finaleplaats in de voetsporen van landgenoot Adriano Panatta, die in 1976 op Roland Garros de eerste en tot nu toe enige Italiaanse man was in de eindstrijd van een grandslamtoernooi in het enkelspel.

Nerveus begin

Voor uitverkochte tribunes begon Djokovic nerveus aan zijn dertigste grandslamfinale. De titelverdediger sloeg twee dubbele fouten in de openingsgame en moest meteen een breakpoint wegwerken.

Ook de 25-jarige Berrettini leek, met een ingetapet been, zenuwachtig voor zijn eerste finale op een grandslamtoernooi. Als eerste Italiaanse finalist ooit op Wimbledon, sinds de invoering van het proftennis in 1968, moest hij vooral leunen op zijn sterke service, maar hij maakte ook flink wat onnodige fouten.