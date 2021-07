Djokovic wint ook Wimbledon en evenaart grandslamrecord van Federer en Nadal

Novak Djokovic heeft voor de zesde keer in zijn loopbaan Wimbledon gewonnen. Daarmee evenaarde de Servische tennisser het record van Rafael Nadal en Roger Federer als het gaat om gewonnen grandslamtitels: alle drie hebben nu twintig grandslamtitels op hun naam staan.

Het was voor de Servische tennisser het derde grandslamtoernooi van dit seizoen dat hij won - na de Australian Open en Roland Garros - waardoor een Golden Slam nog altijd mogelijk is voor de nummer één van de wereld. Daarvoor moet Djokovic ook nog olympisch goud en de US Open winnen.

Zesde titel op Wimbledon

De 34-jarige Djokovic heeft alle grandslamtoernooien nu minimaal twee keer op zijn naam geschreven. In 2011, 2014, 2015, 2018 en 2019 was Djokovic ook al de beste op Wimbledon, vorig jaar ging het toernooi voor het eerst in de geschiedenis niet door vanwege de coronacrisis.

In de finale won Djokovic in vier sets van Matteo Berrettini, de nummer negen van de wereld: 6-7 (4), 6-4, 6-4 en 6-3. Berrettini trad met zijn finaleplaats in de voetsporen van landgenoot Adriano Panatta, die in 1976 op Roland Garros de eerste en tot nu toe enige Italiaanse man was in de eindstrijd van een grandslamtoernooi in het enkelspel.